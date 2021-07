vivo V23e già registrato: il brand non perde tempo

Se consideriamo che la nostra versione del V21 5G è arrivata solo qualche settimana fa, siamo vicini al Guinness World Record. Questo perché vivo si è portata avanti e ha già fatto registrare il primo modello della nuova serie V23, precisamente il vivo V23e, che non sarebbe neanche così lontano.

vivo V23e anticipa tutta la serie V23: cosa sappiamo

vivo V23E visits the IMEI database website. vivo V23 series launch seems imminent.#vivo #vivoV23E pic.twitter.com/624dG5N6VP — Mukul Sharma (@stufflistings) July 12, 2021

A rivelare l'esistenza del nuovo mid-range di casa vivo è il leaker Mukul Sharma, che ha svelato la certificazione IMEI proprio per il modello V23e. Questo modello con connessione 4G anticipa quella che dovrebbe poi essere la serie V23 completa, che comprenderà presumibilmente anche il modello standard (sia 4G che 5G), sia il modello Pro e forse anche il modello SE, proprio come i V21.

Per alcuni questa scelta potrebbe sembrare quasi paradossale, ma non per la “Blue Factory” autrice della serie X60. Infatti, un episodio analogo è occorso anche in Cina con la serie S, dopo che la serie S9 farà spazio a quella S10 dopo soli 4 mesi.

Ci si chiede perché e la risposta sta nella distribuzione regionale dei vari prodotti. Dove un modello è ufficiale, probabile non lo sia in un altro luogo e si crea quindi un catalogo di prodotti distribuito ovunque (magari non sempre in maniera comprensibile). Spesso succede anche con Xiaomi.

Insomma, vivo ha già progettato di lanciare presto questa nuova serie di mid-range, che bisognerà capire in che modo verrà poi distribuita tra i vari paesi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu