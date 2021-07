vivo è ora nella Top 5 mondiale nelle vendite smartphone

Il lavoro svolto nel mercato Global negli ultimi anni, ha portato vivo in una nuova dimensione e consapevolezza. Infatti, vivo è riuscita a portarsi alla metà di questo 2021 nella top 5 delle vendite in tutto il mondo nella speciale classifica dei produttori di smartphone.

vivo tra i top player mondiali delle vendite di smartphone

Il rapporto portato da Canalys, ci mostra il quadro completo delle spedizioni di smartphone avviate nel Q2 2021, che ci mostra proprio come vivo si sia classificata ora quinta, ottenendo una fetta equivalente al 10% del mercato, a pari merito con OPPO, che però ha ottenuto una crescita minimamente maggiore del 28%, rispetto al 27% della “Blue Factory“. Un grande risultato per vivo, che nei 50 paesi in cui è presente in tutto il mondo, 10 di questi in Europa, continua ad ottenere consensi.

Dando uno sguardo più dettagliato alla classifica, ci accorgiamo che in realtà gli altri brand non sono poi così lontani. Ad esempio Apple, terza, detiene attualmente il 14%, mentre la neo seconda classificata Xiaomi è ora al 19%. Il primo produttore, manco a dirlo, è Samsung, visto che i sudcoreani sono riusciti ad ottenere uno share del 19%. Insomma, vivo c'è e vuole farsi notare. Ma non è affatto difficile, considerando i prodotti arrivati da noi, come X60 Pro che abbiamo recensito, oppure il vivo V21 5G.

