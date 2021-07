vivo è al lavoro su uno smartphone con fotocamera… volante?

Se pensate che il rollable immaginato da Xiaomi sia il top della fantascienza di certo il nuovo brevetto targato vivo vi farà cambiare idea: l'azienda asiatica vuole portare il concetto di Camera Phone ai massimi livelli, con una fotocamera volante in grado di effettuare riprese aeree!

vivo pensa alla fotocamera volante: uno smartphone rivoluzionario (forse un po' troppo)

Il nuovo brevetto della casa cinese è stato depositato a dicembre 2020 presso gli uffici dell'ente internazionale per le proprietà intellettuali (WIPO) ed approvato il 1° luglio 2021. Il documento in questione illustra un progetto davvero particolare e mostra un telefono mai visto prima. vivo sarebbe al lavoro su uno smartphone con una fotocamera volante, ossia un modulo estraibile simile ad un piccolo drone.

A prima vista sembrerebbe un normalissimo smartphone ma in realtà il bordo inferiore ospita uno slot dedicato ad un mini drone. Questo è equipaggiato con un sistema a quattro eliche, una doppia fotocamera, tre sensori di prossimità ed una batteria integrata. I controlli dovrebbero avvenire tramite dispositivo, ma non si esclude la presenza di Air Gesture. Ovviamente per ora si tratta solo di un brevetto e non è dato di sapere se questo particolare device diventerà realtà.

Per quanto possa lasciare di stucco, in realtà vivo non è nuova a soluzioni di questo tipo (seppur meno “estreme”): ricordiamo infatti IFEA (lo vedete in alto), il concept phone premiato con il Red Dot Design Award 2020 e dotato di una fotocamera removibile. Per restare in tema di innovazioni – ma senza stranezze – pare che la compagnia cinese abbia in serbo grandi cose per i prossimi mesi, tra pieghevoli e rollable e fotocamera sotto il display.

