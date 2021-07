Samsung Galaxy S22 Ultra sarà una bomba: tutte le novità nei primi rumor

Il 2022 sarà l'anno di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, i successore dei tanto apprezzati S21 nonché top di gamma dell'azienda. Per quanto la curiosità sia tutta per i prossimi pieghevoli Z Fold 3 e Z Flip 3, la famiglia Galaxy S continua ad essere quella più avanzata. Non tanto nelle forme, quanto nelle specifiche, in particolar modo quelle fotografiche, sempre più richieste dall'utenza dei tech entusiast. E non sarà da meno un S22 Ultra per cui è previsto un ulteriore upgrade del modulo fotografico principale, ma non solo. Vediamo, quindi, quali dovrebbero essere le novità che Samsung starebbe pianificando per la prossima sfornata di flagship per il prossimo anno.

Tutte le novità in arrivo per Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Design e display

Quando si parla di smartphone, Samsung è solita rinnovare il design ogni 2 anni. E visto che con la serie S21 abbiamo assistito ad un restyling rispetto alla generazione precedente, con l'introduzione di un nuovo linguaggio estetico per i top di gamma Samsung. Di conseguenza, non ci aspettiamo stravolgimenti con Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Specialmente sul davanti: per quanto si continui a vociferare della tanto agognata fotocamera nello schermo, S22 dovrebbe portare avanti il pannello punch-hole degli attuali modelli.

Fra le specifiche ci aspettiamo anche un sensore ID ad ultrasuoni ed un vetro protettivo Gorilla Glass Victus (o superiore, se verrà presentato). Ma come accaduto con la scorsa generazione, solo S22 Ultra avrà un retro in vetro, mentre per S22 e S22+ sarà utilizzato un policarbonato simil-vetro denominato “Glasstic“.

Secondo i rumors, Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe essere dotato di uno schermo AMOLED da 6,81″ Quad HD+. Rispetto ai modelli meno avanzati, quello Ultra dovrebbe vantare un più pregiato pannello LTPO (Low-​Temperature Polycrystalline Oxide). Una tecnologia che permetterebbe così ad S22 Ultra, proprio come Note 20 Ultra, di godere di un refresh rate adattivo. In questo modo, lo schermo potrebbe spaziare da un minimo di 1 Hz ad un massimo di 120 Hz, adattandosi in base al contesto per risparmiare batteria.

Hardware

Come ogni nuova famiglia S, anche Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra saranno dotati delle future soluzione Exynos 2200 o Snapdragon 895 (a seconda del mercato). Non abbiamo ancora specifiche sotto mano, anche se se si parla già di 4 nm, ma sappiamo che Samsung sta preparando una nuova linea Exynos con GPU AMD. La collaborazione sarebbe pensata per competere con le soluzioni Adreno di Qualcomm, anche se resta da vedere cosa accadrà col debutto di AMD nel mondo degli smartphone. Le nuove schede grafiche permetterebbero di introdurre funzioni quali ray-tracing e variable rate shading. Per quanto riguarda le memorie, ci aspettiamo tagli che arrivino fino ad un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di storage per il modello massimo.

Non sappiamo ancora come saranno i prossimi chipset, ma è ovvio aspettarsi una potenza maggiorata. Anche per questo, si vocifera che nel modello Ultra potrebbe essere ospitata per la prima volta una ventola di dissipazione. La feature viene indicata come Fan Active e il suo funzionamento dovrebbe essere lo stesso di quanto visto su gaming phone targati Lenovo e Red Magic. La scocca presenterebbe una feritoia laterale tramite la quale la ventola spingerebbe fuori l'aria riscaldata dalla componentistica interna.

Come S21 Ultra, anche Samsung Galaxy S22 Ultra avrà il pieno supporto alla S Pen, grazie alla tecnologia Wacom integrata nello schermo. Diamo per scontato che, anche a questo giro, andrà acquistata a parte e ci saranno nuove cover per l'alloggiamento. Il supporto dovrebbe essere garantito anche per la S Pen Pro, con funzionalità Bluetooth per interagire con lo smartphone.

Per quanto riguarda la batteria, resta da vedere se l'implementazione di una ventola attiva permetterà di riavere la 5.000 mAh di S21 Ultra anche su S22 Ultra. L'amperaggio potrebbe calare, anche in virtù del meno energivoro schermo LTPO, ma ad aumentare potrebbe essere lo standard di ricarica. Dopo essere stata criticata per non essere all'altezza di rivali come Xiaomi, OPPO e Huawei, Samsung potrebbe lanciare un S22 Ultra in grado di caricarsi a 65W. Sicuramente ritroveremo la ricarica wireless, così come la politica di non offrire un caricatore in confezione.

Software

Visto che arriverà ad inizio 2022, il trittico composto da Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra non potrà che basarsi sul prossimo Android 12. Sarà interessante valutare se anche Samsung abbraccerà il suo nuovo stile estetico Material U. Questa novità permetterà agli utenti Android di personalizzare maggiormente l'interfaccia grafica, scegliendo i vari colori della UI anche sulla base degli sfondi selezionati. Inoltre, verranno aggiunte nuove funzioni per sicurezza, come la possibilità di bloccare microfono e fotocamera per la propria privacy.

Una versione di Android che sarà nuovamente arricchita e personalizzata dalla futura One UI 4.0.

Fotocamera

Sono anni che Samsung si è focalizzata nel migliorare la qualità fotografica dei propri smartphone, in particolare con la serie high-end Galaxy S. E come anticipato, con la serie S22 sono previste migliorie interessanti sotto questo aspetto. La prima novità riguarda una presunta collaborazione con Olympus, nota casa di produzione fotografica con sede in Giappone. Una partnership che non può non portare alla mente quanto fatto da Huawei con Leica, vivo con Zeiss e OnePlus con Hasselblad.

I rumors parlano della possibilità di utilizzo di un sistema di zoom ottico continuo, un salto in avanti notevole rispetto ad adesso. Se prendiamo S21 Ultra, lo smartphone è dotato di due teleobiettivi fissi con lunghezza focale 3x e 10x. Tutto ciò che sta nel mezzo o oltre il 10x avviene tramite interpolazione software unendo i dati acquisiti fra le varie lenti. Non sarebbe la prima volta che Samsung utilizza un sistema del genere: basti pensare al vecchio Samsung Galaxy S4 Zoom e il suo zoom ottico 10x. Tuttavia, in quel caso veniva utilizzata un'ingombrante ottica che rendeva lo smartphone tutt'altro che facilmente tascabile. Se così fosse, è più probabile che Samsung possa aver studiato magari una lente liquida in stile Xiaomi Mi MIX Fold, in grado di avere una lunghezza focale variabile.

Un'altra novità degna di nota sarebbe l'utilizzo di una nuova stabilizzazione ottica del sensore. Una feature che abbiamo visto adottata di recente su iPhone 12 Pro Max e che troviamo sulle più recenti mirrorless Sony. Il vantaggio sarebbe una stabilizzazione più efficace e meno soggetta ad artefatti, in quanto sarebbe il sensore anziché l'obiettivo a muoversi durante la stabilizzazione.

Visti i rumors sempre più insistenti, non è da escludere che su Samsung Galaxy S22 Ultra possa essere implementato uno dei prossimi sensori Samsung da 200 MP. L'annuncio di questi nuovi sensori dovrebbe avvenire proprio nel 2021 e porterebbero vantaggi non tanto in termini di risoluzione, quanto di sensibilità alle basse luci. Come già avviene con i sensori da 48, 64 e 108 MP, avere così tanti megapixel permette di sfruttare la tecnica del Pixel Binning per simulare pixel fisicamente più grandi ed acquisire più luce.

Samsung Galaxy S22 Ultra – Prezzo e data d'uscita

È ancora presto per avere un'idea chiara su quando avverrà l'evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S22. Ma dando per buona la tradizione della compagnia sudcoreana, viene da ipotizzare che anche la serie S22 debutterà nel corso del Q1 2022, probabilmente già a gennaio/febbraio.

Rimane un mistero il prezzo con cui saranno proposti i modelli della serie Samsung Galaxy S22. Ma molto probabilmente dovrebbero non scendere sotto quelli della serie S21, che parte da 849€ fino a 1.529€ per il modello non plus ultra.

