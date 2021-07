Samsung Galaxy S21 FE: render stampa e possibile uscita

Dopo l'ottimo riscontro ottenuto dal primo modello, l'azienda coreana prepara il debutto del prossimo Samsung Galaxy S21 FE. Inutile dire che di questo smartphone sappiamo già molto, come da “tradizione” dei leak a tema Samsung. Basti pensare proprio alla serie Galaxy S21, di cui era addirittura uscita una recensione più di un mese prima della presentazione. E proprio ricollegandoci alla famiglia S21, questa nuova Fan Edition ne amplierà ulteriormente la scelta. Vediamo quali saranno le sue novità, grazie ai rumors che stanno già circolando in rete.

Aggiornamento 02/07: Samsung Galaxy S21 FE si mostra nel primo render stampa, oltre ad avere novità in merito all'uscita. Trovate tutti i dettagli nelle sezioni “Design e display” e “Prezzo e data di uscita”.

Samsung Galaxy S21 FE: tutto quello che sappiamo

Design e display

Grazie ai render pubblicati dal solito OnLeaks, possiamo già sapere come si presenterà esteticamente Samsung Galaxy S21 FE. E proprio come accadde con la scorsa generazione, anche il secondo modello erediterà il linguaggio visivo dei precedenti modelli S21. Ad un primo sguardo, sembra uno smartphone identico ad S21, sia davanti che dietro. Sul fronte abbiamo una soluzione Infinity-O, cioè con punch-hole centrale, uno schermo piatto AMOLED da 6,4″ Full HD+, per dimensioni di 155,7 x 74,5 x 7,9 mm. Ancora nulla sul refresh rate, ma ipotizziamo una base di partenza da almeno 90 Hz, se non addirittura 120 Hz.

Stando ai render, sembra che S21 FE avrà cornici leggermente meno ottimizzate rispetto ad S21. Mentre sul lato troviamo un frame metallico, sul retro la back cover dovrebbe essere in “glasstic”, ovvero un policarbonato simil-vetro dalla finitura opaca. Il modulo fotografico è simile ad S21, ma non si unisce al frame, bensì fuoriesce normalmente dalla back cover. Ipotizziamo che rimanga la stessa certificazione IP68 di S20 FE e serie S21.

This might be a first. https://t.co/J0qdG1VtI6 — Evan Blass (@evleaks) June 5, 2021

Per le colorazioni, l'esperto del settore Ross Young ha dichiarato che arriveranno in Grey, Light Violet, Light Green e White, sposando quindi i colorazioni della serie S attuale. E questo viene avvalorato non solo dai render 3D dal leaker Evan Blass, ma anche nella prima immagine render per la stampa che trovate qui sotto, che ce li mostra anche più sottili del previsto, pur confermando il design.

Ma non finisce qui: sempre secondo le affermazioni del leaker Evan Blass, Samsung Galaxy S21 FE sarà considerabile l'erede di Galaxy Note 20. Nel mese di agosto si terrà l'evento Unpacked durante il quale sarà presentato il nuovo S21 FE e non ci sarà il fantomatico Note 21 la cui esistenza è stata più volte smentita.

Samsung is positioning the S21 FE as the followup to last year's Note… pic.twitter.com/5raIdMqHt3 — Evan Blass (@evleaks) June 3, 2021

Hardware e fotocamera

Non ci sono ancora informazioni ufficiali sul comparto hardware di Samsung Galaxy S21 FE. Sarà interessante valutare se Samsung porterà avanti quanto fatto con S20 FE, ovvero optare per un SoC Qualcomm in tutti i mercati anziché i propri Exynos. Se così fosse, è molto probabile che troveremo, come mostrato da Geekbench, lo Snapdragon 888. Questo chipset sarebbe disponibile sia in Europa che negli Stati Uniti.

Per il capitolo memoria non conosciamo lo storage, presumibilmente 128/256 GB UFS 3.1, ma per la RAM sempre Geekbench ci rivela due tagli da 6 e 8 GB, che considerando il SoC saranno LPDDR5. Non sappiamo se Samsung varerà anche una versione da 12 GB, ma di tempo davanti ce n'è.

Da precedenti leak inoltre, avevamo appreso che la batteria avrà un modulo abbastanza nella media da 4.500 mAh (capacità nominale 4.370 mAh). E se per prima è arrivata la certificazione 3C che riporta una potenza abbastanza comune tra i Samsung top gamma con una ricarica a 25W (11V, 2.25A), così come gli altri Galaxy S21, dalla certificazione FCC arriva invece la certificazione di una ricarica rapida da ben 45W, una soluzione inedita per i Samsung. In questo documento sono inoltre incluse le bande 5G che confermano tale connettività.

Sotto il profilo fotografico, non ci aspettiamo stravolgimenti rispetto al suo predecessore. Troveremo un modulo ridimensionato rispetto ad S21, la cui configurazione è pressoché la stessa di S20. Di conseguenza, S21 FE potrebbe mantenere una tripla 12+12+8 MP, completa di grandangolare e teleobiettivo.

Samsung Galaxy S21 FE – Prezzo e data d'uscita

Grande incertezza verte sulla data di uscita del nuovo Galaxy S21 FE. Infatti, nei mesi scorsi avevamo avuto più indicazioni in merito al fatto che sarebbe stato presentato tra i prossimi mesi di luglio e agosto 2021, magari in concomitanza con i pieghevoli Z Fold e Flip 3, oltre che ai Galaxy Watch 4 e 4 Classic.

Purtroppo però, pare che Samsung stessa abbia bloccato la produzione dello smartphone, secondo fonti coreane. Il brand ha smentito a metà quest'affermazione, dichiarando di non sapere ancora se questo avverrà concretamente o meno. Purtroppo, pare che il motivo sia lo stesso che attanaglia da un po' di tempo i produttori di smartphone: la carenza di chipset.

A quanto pare però, le speranze sono di nuovo tornate in auge, visto che secondo i colleghi di Android Headlines, Samsung Galaxy S21 FE non arriverà in estate, certo, ma sarebbe stato semplicemente rimandato ad ottobre 2021 e a pensarci bene, sarebbe anche meglio distribuita la serie considerando l'uscita dei pieghevoli sopracitati.

Se per la data di uscita ci sono fin troppi dubbi, si può comunque valutare ciò che è stato detto su quello che potrebbe essere il prezzo del nuovo smartphone Samsung. Da un leak infatti, apprendiamo che potrebbe costare in un range di circa 700.000 e 800.000 won coreani, che al cambio si tramutano in circa 517 e 591€, quindi un costo tutto sommato interessante ed inquadrato.

