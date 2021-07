RedmiBook esce fuori dalla Cina? ecco l’indizio di Xiaomi

La gamma laptop di Xiaomi e Redmi è qualcosa che ha sempre fatto gola a molti utenti alle nostre latitudini e soprattutto sono comunque sempre molto acquistati tramite gli store di importazione. Ma come il Mi Notebook, il RedmiBook potrebbe vedere finalmente una distribuzione Global, come svelato da Xiaomi in un video.

RedmiBook Global: cosa sappiamo ad oggi?

Redmi to soon launch RedmiBoo in India. pic.twitter.com/IXcgj818eV — Mukul Sharma (@stufflistings) July 20, 2021

L'indizio dell'arrivo sul mercato Global, precisamente in India, del notebook di Redmi arriva da un video teaser a seguito della presentazione di Xiaomi del nuovo Redmi Note 10T proprio nella patria del Gange. Oltre a vari prodotti infatti, appare la sigla “RedmiBoo“, che richiama chiaramente alla linea di laptop del partner del brand di Lei Jun.

Ora, che sia stato un “errore” del brand in fase di realizzazione? Difficilmente Xiaomi sbaglia quando si tratta di distribuzione dei propri dispositivi e quindi è bene credere che prima o poi, stavolta più prima che poi, i RedmiBook approderanno anche fuori dalla Cina. Difficile inoltre dire quale modello approderà: poco credibile il modello Pro ma i modelli standard sono sicuramente più inquadrati.

E infine, quest'ulteriore passo di Xiaomi e Redmi può finalmente segnare l'approdo di un loro notebook anche da noi? Purtroppo è ancora presto per dirlo, ma se volete abbiamo un articolo dedicato all'acquisto proprio del Mi Notebook Pro ad un prezzo molto interessante.

