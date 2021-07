Redmi rinnova il suo router Wi-Fi 6 ad un prezzo competitivo

La connessione ad Internet oggi è davvero tutto, perché molte cose che utilizziamo nel quotidiano sono mosse da una connessione. Ed un brand come Redmi, ma anche Xiaomi, ha sempre la soluzione pronta per ottenere una connessione stabile. Come il nuovo Redmi Router AX3000 Wi-Fi 6, che arriva sul mercato ad un prezzo accessibile.

Redmi Router AX3000: tutto sul nuovo router Wi-Fi 6

Già a partire dal design, ci accorgiamo che non cambia granché dal precedente router AX5, ma le specifiche del nuovo AX3000 portano la connessione ad essere più stabile e di qualità. A partire dal chipset Quad-Core Qualcomm con memoria da 256 MB, che per questo tipo di soluzioni è più che sufficiente. La velocità massima raggiungibile da questo router è appunto di 3.000 Mbps (come suggerisce il nome), che viene distribuita tra la velocità massima in 2.4 GHz e quella in 5 GHz.

Ma non solo connessione pura, anche un aiuto appunto alla stabilità, grazie al supporto alle reti Mesh, così da poter estendere in maniera concreta il segnale del Wi-Fi nelle altre aree della casa. Inoltre, è incorporato un sistema OFDMA, un multi-plexing che permette di ottenere più segnali in uno. Non mancano poi Beamforming, crittografia WPA 3, BSS Coloring e la tecnologia Xiaomi Easy Connect per una connessione più semplice.

Il nuovo Redmi Router AX3000 Wi-Fi 6 è attualmente disponibile nella sola Cina ad un prezzo di circa 31€ (249 yuan), che per ciò che offre è sicuramente buono. Non sarà difficile trovarlo a breve su store più noti come Banggood.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu