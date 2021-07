Redmi Note 7 Pro si aggiorna alla MIUI 12.5 | Download

Continua l'opera di aggiornamento alla MIUI 12.5 da parte di Xiaomi degli smartphone più datati e oggi è il turno di Redmi Note 7 Pro. Rispetto a Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Lite, questa volta parliamo di uno smartphone un po' più recente che risale al 2019. Ma è comunque un esponente di tre generazioni fa, visto che oggi sugli scaffali possiamo trovare gli smartphone appartenenti alla serie Note 10. Ricordiamo che Redmi Note 7 Pro venne fatto debuttare con l'allora MIUI 10 su base Android 9 Pie, per poi aggiornarsi negli scorsi mesi alla MIUI 12 su base Android 10.

Redmi Note 7 Pro redivivo con l'aggiornamento alla MIUI 12.5

Rimane immutata la versione di Android, visto che l'ultimo firmware si basa ancora su Android 10. Ma finalmente anche Redmi Note 7 Pro riceve l'aggiornamento alla MIUI 12.5 China con la build V12.5.1.0.QFHCNXM. Come sempre, il roll-out parte quindi in madrepatria, anche perché ricordiamo che la variante Pro non è mai stata ufficialmente commercializzata fuori dai propri confini.

Se foste fra i suoi possessori, comunque, potete confidare nel porting fatto dai ragazzi del team Xiaomi.eu.

MIUI 12.5 Changelog

Sistema Novità – La risposta ai gesti è ora istantanea Novità – Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Novità – Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. Ottimizzazione – MIUI diventa più leggera, veloce e durevole.

Animazioni di sistema Novità – Un nuovo framework di animazione rende il movimento in modo più realistico. Novità -Il nuovo design della UI è incentrato sulla visualizzazione e sull'interazione realistica con il dispositivo.

Suoni di sistema Novità – Nature mix è un nuovo modo entusiasmante di creare il proprio sistema audio di notifica. Novità – Centinaia di suoni di sistema che rappresentano animali di tutto il mondo. Novità -Suoni del sistema stereo.

Protezione della privacy Novità – Ora puoi vedere quali app accedono ai tuoi appunti e controllarne l'accesso. Novità – L'utilizzo della posizione approssimativa aggiunge punti alla protezione della privacy. Novità – Puoi gestire le autorizzazioni sensibili e il comportamento delle app correlate in modo indipendente. Novità -Viene monitorato anche il comportamento delle pagine web, il che ti aiuta a bloccare azioni indesiderate e dannose. Novità – Sta a te decidere chi e quando monitorare il tuo comportamento online. Novità – Tutte le app ora vengono fornite con una dichiarazione di sicurezza di GetApps. Novità – Scanner dei rischi della privacy. Novità – Controlla quali app accedono ed eliminano elementi dalla tua Galleria. Novità – Una panoramica completa di tutte le autorizzazioni sensibili. Novità – Riceverai una notifica ogni volta che vengono utilizzate autorizzazioni ad alto rischio e potrai bloccare le azioni corrispondenti. Ottimizzazione – Una nuovissima pagina sulla protezione della privacy.

Note Novità – Componi mappe mentali con strutture complesse. Novità – Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Novità – Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Novità – Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità – Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità – I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.

IME Novità – Un modo più conveniente per spostare un cursore utilizzando la barra di scorrimento. Novità – I pulsanti funzione supportano il passaggio tra le lingue e le tastiere. Novità – È possibile tenere premuti i pulsanti di funzione per accedere a più funzioni. Novità – Temi personalizzati per tastiere.

Temi Novità – Opzioni di regolazione peso dei font di terze parti. Ottimizzazione – Funzionalità di personalizzazione per sfondi di sistema, animazioni e suoni.

Browser Novità – Personalizzazione dello sfondo nella modalità Lite. Ottimizzazione – Modalità Incognito ridisegnata. Ottimizzazione – Le pagine si caricano molto più velocemente ora.



