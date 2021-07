Redmi Note 11 Pro compare in un render, vi piacerebbe così?

La serie Redmi Note 10 si sta facendo valere grazie alle sue specifiche di buon livello, che sposano gli ottimi prezzi sul mercato. Ma se i prossimi Redmi Note facessero un salto di qualità ancora più importante? L'idea è venuta ad un designer in collaborazione con Let's Go Digital, che ha immaginato Redmi Note 11 Pro in questi render.

Redmi Note 11 Pro: il render mostra una fotocamera importante e materiali premium

Ciò che colpisce dei presunti Redmi Note 11 Pro è lo stile adottato, che dà subito una sensazione premium. Il design con la scocca che possiamo definire metallizata fa capire che l'ideatore li immagina molto più vicini alla fascia medio-alta piuttosto che puramente mid-range. Il display resterebbe flat, visto che la soluzione curva è qualcosa che si immagina per la serie K50, mentre qui si tenderebbe a mantenerla piatta.

Per le specifiche hardware, vediamo che si ipotizza una connessione 5G ben integrata, a dispetto della scelta 4G sul modello Redmi Note 10 Pro fatta quest'anno. Molto probabile, visto che con il tempo dovrà diventare lo standard anche nella fascia bassa. Per la fotocamera, è stata scelta una soluzione realistica, visto che è probabile che possa avere un modulo triplo. Quello che potrebbe essere meno realistico è la scelta di due sensori molto grandi, di cui uno da 200 MP, mentre sarebbe più plausibile la conferma del sensore da 108 MP.

Insomma, la voglia di scoprire quello che ci riserverà il 2022 nel mercato smartphone è tanta e chi è in grado di realizzare render di questo calibro ci porta ad immaginare dispositivi sempre più intriganti, proprio come questo possibile Redmi Note 11 Pro.

