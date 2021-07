Redmi K50 potrebbe arrivare dopo Xiaomi Mi 12

Redmi K40, in tutte le sue declinazioni, è stato sicuramente uno degli smartphone più competitivi e apprezzati di questa metà del 2021. Ma per la stessa Redmi è già tempo di pensare alla serie K50 e proprio per questo ha chiesto ai fan ed agli utenti cosa gli piacerebbe trovare.

Aggiornamento 13/07: da un leak apprendiamo la presunta data di presentazione della serie Redmi K50. Trovate tutte le informazioni a fine articolo.

Redmi K50: più memoria, ricarica rapida e dissipazione tra le richieste degli utenti

Ad impostare la domanda in maniera esplicita e aperta è stato proprio il CEO di Redmi, Lu Weibing, che ha chiesto agli utenti che tipo di funzioni, di configurazione e che tipo di esperienza sperano di trovare nei prossimi flagship che ha già indicato come K50. La risposta più frequente, senza dubbio, è il mantenimento di una ricarica rapida quanto meno a 67W, che però sperano possa rimanere cablata, in quanto la fiducia nella ricarica wireless è ancora poca.

Per la configurazione, molti hanno chiesto 512 GB di storage, ad oggi totalmente inedito in un Redmi, quindi si chiede una maggiore libertà di utilizzo dello spazio dello smartphone. Ciò che però chiedono più di tutto gli utenti è una dissipazione di livello top, in quanto non hanno gradito molto la questione del surriscaldamento incorso, ad esempio, sui flagship Xiaomi di quest'anno. Quanto alle altre specifiche, la richiesta di una batteria da 5.000 mAh è emersa più volte. Poi c'è qualcuno che ha chiesto di avere un display curvo, altra caratteristica inedita per un Redmi, che però il brand pare voler assecondare.

La nuova serie K50 si anticipa? I leaker dicono di sì

Dopo la domanda aperta ma precisa da parte del CEO di Redmi, la prossima serie K50 è diventata letteralmente un trend topic in patria e all'estero, tanto che alcuni leaker si sono già sbilanciati in merito a quando possa arrivare.

Come ha fatto ad esempio Digital Chat Station, che ha spiegato come proprio la nuova serie flagship ha già pronte le varie specifiche, con una ricarica rapida più veloce e con un display migliore e che potrebbe anticiparsi in quanto a periodo di uscita. Molto probabile che possa tornare ad essere lanciato verso dicembre, come è accaduto con K20 e K30.

Il CEO rivela Redmi K50 Game e chiede ancora consiglio ai fan | Aggiornamento 23/06

Dopo aver alimentato la discussione in merito ai prossimi flagship di Redmi, Lu Weibing prende tutti in contropiede e chiede agli utenti cosa ci dovrebbe essere o cosa si aspettano per il successore di K40 Game, che abbiamo visto avere una versione preferita proprio dai fan, annunciando quindi un possibile K50 da gaming.

La questione, stando ai commenti, verte principalmente sulla questione chipset, visto che gli utenti chiedono a gran voce una CPU Snapdragon al posto di quella MediaTek scelta per il modello di quest'anno. Qualcun altro chiede display con risoluzione maggiore, chi ricarica più rapida, chi il jack per cuffie, ma una cosa è certa: un K50 Game con Qualcomm sarebbe davvero una svolta per il brand.

Redmi K50: la back cover potrebbe essere inedita | Aggiornamento 26/06

Continuano ad alternarsi rumor e conferme ufficiali in merito alla nuova gamma Redmi K50, sia in versione standard, sia Game, ma ogni volta che se ne parla, emergono dettagli sempre più interessanti. Come nella questione per i materiali utilizzati per la back cover, visto che la stessa Xiaomi, secondo un leak di Digital Chat Station, starebbe lavorando ad una sorta di materiale simile al vetro, una sorta di Glasstic, probabilmente per favorire la ricarica wireless.

Ecco quando arriverà K50 | Aggiornamento 13/07

Ci vorrà ancora molto tempo prima di iniziare a parlare più concretamente della serie Redmi K50, dato che ci vorranno ancora mesi prima della sua presentazione. Anche perché nel mentre dovremmo assistere al lancio di Redmi K40 Ultra, il cui lancio dovrebbe avvenire per fronteggiare il rivale OnePlus Nord 2. Nel frattempo, il leaker DigitalChatStation ci parla di quando dovrebbe essere debuttare K50, ovvero prima del prossimo Capodanno Cinese. Questo significa che l'evento dovrebbe avvenire durante il periodo di gennaio/febbraio 2022, seguendo così l'evento dove Qualcomm presenterà lo Snapdragon 895. Un chipset che dovremmo trovare a bordo dei modelli più potenti della famiglia K50, anche se è ancora presto per darlo per certo.

