La serie Redmi K40 continua: prevista anche una nuova versione

La famiglia Redmi K40 (con all'attivo quattro incarnazioni) starebbe per ricevere una nuova aggiunta, questa volta con il nome di Redmi K40G. Proviamo a fare il punto della situazione e andiamo a scoprire le primissime indiscrezioni dedicate al prossimo membro della gamma.

Redmi K40G: spuntano le prime indiscrezioni

Nel momento in cui scriviamo la serie principale è composta dai modello K40, K40 Pro e K40 Pro+ (qui trovate tutti i dettagli), a cui si è aggiunta poi una versione da gaming caratterizzata da un look unico e il Dimensity 1200. Stando alle parole di DigitalChatStation sarebbe in dirittura d'arrivo anche un dispositivo chiamato Redmi K40G. Purtroppo l'insider non svela dettagli precisi, ma si limita ad annunciare che lo smartphone non sarà mosso dallo Snapdragon 870 come il K40 base e che avrà dalla sua un altro chipset.

Ricordiamo che nelle ultime settimane si è parlato tanto del presunto Redmi K40 Ultra, versione che dovrebbe competere con OnePlus Nord 2 e quindi avere il Dimensity 1200. Non è chiaro se il modello Ultra e il K40G coincidano o meno e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

