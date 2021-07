Redmi 10 nella prima certificazione: il lancio si avvicina?

La serie Redmi Note 10 è ormai sul mercato da mesi ed il sipario è stato alzato sulla nuova famiglia con display AMOLED. Ma ovviamente non potevano mancare novità anche per la fascia entry level, come da tradizione per Xiaomi. Andiamo a scoprire i primi dettagli in merito a Redmi 10: in questo articolo raccoglieremo tutte le indiscrezioni su specifiche tecniche, prezzo e data di presentazione.

Aggiornamento 06/07: spunta quella che dovrebbe essere la prima certificazione dedicata al prossimo entry level del brand. trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Redmi 10: tutto quello che sappiamo sul nuovo entry level

Design e display

Per quanto riguarda quella che sarà la struttura del nuovo Redmi 10, ci sono davvero molti dubbi, in quanto si pensava all'epoca fosse quello che poi è diventato il Redmi Note 10 cinese, similmente poi al modello arrivato da noi con il 5G e rebrandizzato poi in 10T. Avremo quindi un look verosimilmente ispirato a Xiaomi Mi 11, in linea con gli altri modelli della serie, e quasi sicuramente un pannello Full HD+ con punch hole per la selfie camera. Non sappiamo se si avvarrà di un display LCD, ma la speranza è che la gamma si completi con un pannello AMOLED di tipo E2.

Mentre ci perdiamo nelle prime congetture, ecco che un noto leaker indiano ha individuato una nuova certificazione per uno smartphone Redmi inedito. Il dispositivo presenta la sigla 21061119AL, in arrivo per il mercato Global (o almeno per l'India); anche se non vi è la certezza assoluta è probabile che si tratti del primo avvistamento di Redmi 10, il prossimo entry level della costola di Xiaomi. Sarà davvero così? L'ipotesi sembra la più plausibile dato che il lancio del modello K40 Ultra è atteso per la Cina e il mercato indiano in questi giorni si sta preparando all'arrivo del Note 10T. Insomma, la fascia media e quella un po' più elevata è ormai completa: a Xiaomi non resta altro da fare se non rimpolpare quella bassa con il successore di Redmi 9.

Hardware & fotocamera

L'hardware del prossimo Redmi 10 è un mistero dato che no ci sono ancora indiscrezioni al riguardo: il Note 10 5G è dotato di un chipset MediaTek Dimensity 700, quindi è improbabile che l'entry level possa essere dotato di questa soluzione (anche perché è più facile pensare ad Redmi 10 come un modello 4G). Xiaomi potrebbe virare sia su un MediaTek della serie Helio G oppure su uno Snapdragon della serie 6 o serie 4, che se scegliesse la via del 5G potrebbe essere potenzialmente lo Snapdragon 480, low cost votato al nuovo standard di connettività.

Per quanto riguarda il modulo batteria, non è escluso che possa esserci una capacità abbastanza ampia, così come una ricarica rapida intorno ai 18/22.5W. Per la fotocamera, non si esclude un sensore principale da 48 MP, ma al momento sono solo flebili voci di corridoio.

Redmi 10 – Prezzo e data di uscita

Allo stato attuale non vi sono certezze in merito alla data di uscita del nuovo base gamma: tuttavia, è molto probabile che la famiglia Redmi 10 partirà dall'India. Redmi 9 è stato lanciato a giugno 2020, ma quest'anno c'è stato un certo ritardo per far spazio ad altri dispositivi del brand o anche per via della carenza di chipset; probabile che il debutto sia in programma per fine luglio/inizio agosto, ma ovviamente per ora manca ancora una conferma da parte di Xiaomi.

