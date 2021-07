Recensione XP-PEN Artist 15.6 Pro, la tavoletta grafica che si trasforma in uno schermo esterno da 15.6”

Ammettiamolo, per i non addetti ai lavori il mondo delle tavolette grafiche è un mondo piuttosto tortuoso. E lo è perché, ormai, i modelli in vendita sono talmente tanti che è diventato difficilissimo riuscire a trovare quello più adatto alle proprie esigenze, soprattutto considerando che in realtà le tavolette grafiche si sono talmente evolute che è possibile “inciampare” in modelli che integrano addirittura uno schermo, in modo da semplificare – almeno sulla carta – le operazioni di disegno scrittura con una penna al computer.

E i modelli sono talmente tanti, che in realtà il rischio di acquistarne uno che promette tanto ma che poi in realtà fa poco è molto alto: questo perché negli ultimi tempi il mercato è stato praticamente invaso da aziende perlopiù cinesi, che vendono tavolette grafiche con display teoricamente perfette ma che poi nella pratica, invece di semplificarla, rendono la vita ancora più complicata a chi le acquista.

E ammetto di essere partito con questo timore quando ho ricevuto la XP-PEN Artist 15.6 Pro (qui la pagina del produttore) ma, per fortuna, vi dico subito che mi sono sbagliato di grosso: è una tavoletta grafica eccezionale, l'unica che è riuscita a rendere touch il mio MacBook Pro M1, che arriva al corredo di un'ottima penna digitale e che può essere anche utilizzata come monitor esterno, grazie al suo ottimo pannello da 15.6”. Certo, non è perfetta, ma devo dire che quelli di XP-PEN hanno fatto un ottimo lavoro, soprattutto considerando il prezzo di vendita.

Recensione XP-PEN Artist 15.6 Pro: tavoletta grafica e display esterno da 15.6” in un unico dispositivo

Contenuto della confezione

La confezione dell'XP-PEN Artist 15.6 Pro è incredibilmente ricca di accessori. Oltre alla tavoletta grafica vera e propria, al suo interno troviamo l'adattatore per l'alimentazione, i cavi necessari per il collegamento al Mac o a Windows, una sorta di astuccio in plastica rigida nel quale è contenuta la penna assieme ad una serie di punte di ricambio, uno stand con il quale si potrà regolare l'angolazione della tavoletta grafica ed addirittura un guanto da disegno: è di quei guanti che coprono solo l'anulare e il mignolo e che migliorano il processo di scrittura e disegno con le tavolette grafiche.

Design e materiali

Pesante poco meno di 1,5 Kg e con uno spessore di 11 millimetri, la XP-PEN Artist 15.6 Pro è una tavoletta grafica dotata di un display laminato da 15,6”. E se non fosse per delle cornici un bel po' accentuate (necessarie per garantire un'esperienza di disegno o scrittura migliore) e ben 8 pulsanti laterali che, tra le altre cose, è possibile programmare, si potrebbe paragonare il suo schermo a quello di un notebook standard della medesima diagonale. C'è poi anche un pulsante centrale di colore rosso grazie al quale, assieme a tutti gli altri, con la XP-PEN Artist 15.6 Pro si avrà modo di interfacciarsi con praticamente qualsiasi applicazione di grafica o scrittura disponibile per Windows e macOS.

Nella zona inferiore poi, sono presenti altri due tasti aggiuntivi, con i quali si potrà regolare la luminosità dello schermo, mentre lateralmente è presente la porta di connessione: è di tipo proprietario e potrà essere utilizzata esclusivamente con il cavo che esce in dotazione.

Assieme alla tavoletta grafica e a tutti i suoi accessori, in confezione c'è anche un supporto. Si tratta di uno stand in plastica di tipo standard, ha dimensioni leggermente più compatte rispetto alla tavoletta grafica ed è in grado di regolare l'inclinazione della XP-PEN Artist 15.6 Pro a 20 gradi: in questo modo, si potrà utilizzare la tavoletta grafica sia in configurazione semi-orizzontale che totalmente in verticale. In realtà mi sarebbe piaciuta una maggiore scelta tra le angolazioni disponibili, ma devo ammettere che si tratta delle modalità più comode da utilizzare con un dispositivo del genere.

Compatibilità e connettività

La XP-PEN Artist 15.6 Pro è compatibile sia con Windows che con macOS e, allo stesso modo, è possibile utilizzarla con praticamente tutte le applicazioni di grafica e scrittura disponibili per questi due sistemi operativi. Che si utilizzi Photoshop, Illustrator, Clip Studio o addirittura Adobe Premiere, in termini di compatibilità tutto fila liscio come l'olio.

Ciò che è più complesso però, è la soluzione di connettività fisica ai computer, e questo è un limite dovuto al cavo proprietario che bisognerà utilizzare per collegare la tavoletta grafica al computer. Ed il motivo è semplice: all'estremità del cavo da utilizzare sono presenti un HDMI e due USB di tipo A (una rossa e una nera). Va da se quindi che per utilizzare la XP-PEN Artist 15.6 Pro sarà necessario avere disponibili tutte e tre queste porte, altrimenti non ci si potrà far nulla.

Il che mi ha reso la vita più complicata del previsto con il mio MacBook Pro M1 che, come tutti ormai sapranno, dispone solo di due porte USB-C Thunderbolt 4 ma, fortunatamente, collegando tutto ad un hub non ho avuto la necessità di utilizzare l'alimentatore che esce in confezione. E ammetto che mi sarebbe piaciuto vedere la XP-PEN Artist 15.6 Pro connessa solo con un Cavo USB-C (come accade con la XP-PEN Artist 24Pro, ad esempio) anche se, e questo è un dato di fatto, probabilmente questa “limitazione” è dovuta soprattutto al tentativo da parte dell'azienda di contenere il prezzo perché, oltre a questo particolare, i compromessi della XP-PEN Artist 15.6 Pro sono veramente pochissimi.

Una volta connessi tutti i cavi al computer e connesso l'alimentatore alla presa elettrica, il processo di installazione della XP-PEN Artist 15.6 Pro è veramente molto semplice. Su Windows sarà necessario chiaramente scaricare dei driver, mentre su Mac sarà necessario scaricare l'app PenTablet: tutto il software è disponibile sul sito del produttore.

Ed è proprio grazie al software che bisognerà scaricare che, tra le altre cose, è sviluppato con un'ottima interfaccia grafica, che si potrà sfruttare al massimo il prodotto: si potranno personalizzare tutti i tasti disponibili con i quali, per esempio, si potranno gestire i livelli in Photoshop, i pennelli, gli effetti e così via. Il tasto rosso centrale poi, ha uno scopo che a mio parere è perfetto: si può utilizzare per gestire lo zoom, oppure – associato ad un altro tasto di scelta rapida – si potrà utilizzare per scorrere nella tela da disegno o nel foglio. Insomma, grazie a questi tasti programmabili la vita di chi utilizza la XP-PEN Artist 15.6 Pro viene semplificata parecchio e, in sostanza, una volta presa confidenza con questa modalità di utilizzo ci si potrà dimenticare di utilizzare il mouse.

Sensibilità e caratteristiche dello schermo

C'è una caratteristica molto importante dei pannelli touch che nessuno prende mai in considerazione: la distanza tra il vetro esterno, la superficie touch, e il pannello vero e proprio. Ed anche se è un fattore che in pochi considerano, soprattutto in dispositivi in cui si interagisce solo con il tocco (o con una penna), è una cosa che fa la differenza: chiaramente, maggiori sono gli spessori, minore è la precisione del touch.

La buona notizia però è che nella XP-PEN Artist 15.6 Pro è stato utilizzato uno strato in vetro temperato laminato che, tra le altre cose è a finitura opaca e antiriflesso, in cui tutti gli strati hanno praticamente zero spessore. In soldoni, la superficie touch è praticamente nel vetro di protezione e garantisce un feedback ed una precisione davvero eccezionali: quando si utilizza la penna, il punto di rilevamento del touch è perfettamente in asse con il punto in cui si appoggia la penna, eliminando qualsiasi possibilità di distorsione o errata calibrazione.

Decisamente buono anche il pannello FullHD (1080p), che garantisce una resa molto prossima al 120% della gamma colori sRGB, 178 gradi di angolo di visuale, ed un'incredibile sensibilità di 8192 livelli di pressione. Un valore importantissimo per un dispositivo del genere, che permette alla XP-PEN Artist 15.6 Pro di restituire un feedback quasi identico a quello che si avrebbe utilizzando carta e penna: il controllo su tutte le operazioni è estremamente preciso, ed i movimenti del pennello virtuale sono naturali e fluidi anche grazie al fatto che è in grado di rilevare l'inclinazione della penna fino a 60 gradi, su ogni asse. Fantastico.

Molto efficace anche il rivestimento opaco antiriflesso, che non solo riduce al minimo i riflessi, ma rende meno stancante agli occhi le lunghe sessioni di lavoro. E poi, qualora non si volesse utilizzare la XP-PEN Artist 15.6 Pro come una tavoletta grafica, date le sue dimensioni la si potrebbe posizionare sullo stand a 90° ed utilizzare come un “semplice” monitor aggiuntivo per il proprio computer.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della XP-PEN Artist 15.6 Pro è di 319 euro, ma con il nostro coupon (che trovate in basso) la potreste acquistare con il 25% di sconto. E, considerando proprio il fattore qualità/prezzo, viene quasi naturale pensare che si tratta di una delle migliori tavolette grafiche del mercato. Ok, non è il modello top di gamma dell'azienda, ma è probabilmente quello che riesce meglio a bilanciare le caratteristiche tecniche ed il prezzo di vendita. Insomma, è una di quelle tavolette grafiche con display adatte a tutti, anche ai meno esperti dell'arte digitale, ed i numerosissimi pulsanti digitali coadiuvati da un'ottimo (e precisissimo pannello) le danno una marcia in più.

L'unico appunto che mi sento di fare a questo modello in particolare, riguarda la scelta di utilizzare un cavo di tipo “Octopus” per la connessione e non un semplice cavo USB-C: se la XP-PEN Artist 15.6 Pro avesse avuto una connessione più semplice, sarebbe stato probabilmente un prodotto perfetto. Se poi avete bisogno di una tavoletta grafica di dimensioni minori, potreste optare per la Artist 12Pro e la Artist 13.3Pro, che sono più compatte ma praticamente identiche a quella da 15.6” per le quali, tra l'altro, vale il coupon sconto del 25% che trovate in basso.





