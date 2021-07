Recensione Odec OD-E1: audio sempre sotto controllo

Tra auricolari e cuffie degli ultimi anni, abbiamo avuto sempre modo, seppur in maniera limitata, di conoscere l'autonomia di questi ultimi. Senza un'applicazione dedicata però, conoscere lo stato della batteria della custodia di ricarica non è possibile. Odec risolve il problema con gli OD-E1, auricolari TWS protagonisti di questa recensione: suoneranno anche bene?

Recensione Odec OD-E1

Contenuto della confezione

Chi sceglie un prodotto Odec o ha visto le recensioni precedenti lo sa: il brand nella confezione ci mette il minimo indispensabile per far funzionare i suoi auricolari. Oltre al prodotto infatti, è presente la manualistica (anche in Italiano) ed il cavo di ricarica Type-C. Sostanzialmente, a volte tanto basta.

Design e materiali

Odec sembra avere una piacevole dimestichezza con i materiali opachi o meglio, con il policarbonato opaco. Molto più fruibile di quello lucido che spesso cattura troppe impronte, riveste la custodia ed il 90% degli auricolari. Infatti, questi ultimi hanno alcuni dettagli lucidi in concomitanza con l'area dei controlli touch e intorno ai padiglioni e dobbiamo dire che non dispiacciono. Anche perché si sposano molto bene con il loro design semi-in ear.

Funzioni smart

Le funzioni smart sono quelle che troviamo più o meno in tutti gli auricolari di questa fascia di prezzo o di poco superiore. I controlli touch sono tutto sommato precisi e rispondono bene alle sollecitazioni. Il pairing, supportato dal Bluetooth 5.0, è stabile e veloce, supportato anche dal fatto che gli auricolari non sono chiusi da un coperchio ma sono ben visibili. Non c'è, come anche altri modelli di Odec, un'applicazione ma questi OD-E1 in recensione hanno dalla loro il LED che mostra la carica della custodia. Non da poco, per quanto costano.

Qualità audio – Recensione Odec OD-E1

Complici dei driver dinamici da 13 mm, questi auricolari suono sostanzialmente bene ed il volume è sufficientemente alto. Non sono i dispositivi più puliti sul mercato ma per la fascia di prezzo ci siamo, si difendono bene e non ci lasciano delusi.

In chiamata la qualità è sufficiente e quindi possiamo effettuare o ricevere telefonate di buon livello e soprattutto chiare. Di solito si acquistano questo tipo di auricolari prettamente per questo utilizzo e dobbiamo dire che funzionano come dovrebbero.

Autonomia

Anche qui, questi auricolari fanno il loro onesto lavoro raggiungendo l'autonomia garantita dalla stessa Odec di circa 4 ore di utilizzo consecutivo e con il case raggiungiamo le 24 ore totali che, verosimilmente, si dividono poi in vari giorni considerando un utilizzo medio che si fa di questi prodotti.

Recensione Odec OD-E1 – Prezzo e conclusioni

Chiudiamo questa recensione degli auricolari Odec parlando anzitutto del prezzo: il fatto che costino in un range di 20€, li rende sicuramente un prodotto inquadrato e piazzato al giusto costo. E da qui partiamo con le conclusioni. A chi sono rivolti gli OD-E1? Sicuramente, a chi cerca una cuffia per telefonare in momenti non semplici per tenere lo smartphone, ma vanno rivolti anche a chi ha sempre quell'ansia da autonomia che con la custodia di questi auricolari viene risolta senza patemi.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu