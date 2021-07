Recensione BlitzWolf BW-HOC5: la sedia ergonomica da ufficio super personalizzabile

Una cosa è certa: BlitzWolf sulle sedie inizia a far sul serio. Lo abbiamo visto con la loro nuova (e ottima) sedia da gaming, e lo ritroviamo in un'altro modello ben distante da quelli che generalmente trattiamo e, strano ma vero, non rivolta al mondo del gaming.

La BlitzWolf BW-HOC5 è quasi una sedia di design, ed è pensata per tutte quelle persone che passano ore ed ore al computer: è ventilata, ergonomica e dispone di tantissimi controlli meccanici con i quali si potranno personalizzare i fattori più importanti per riuscire ad ottenere una postura corretta.

Recensione BlitzWolf BW-HOC5: sedia da ufficio di design, ergonomica e traspirante

Unboxing

La confezione della BlitzWolf BW-HOC5 non è diversa da quelle di una qualsiasi sedia da gaming. È grande, ed il prodotto arriva da assemblare diviso in due blocchi: la seduta e lo schienale. Al suo interno, come tradizione vuole, sono presenti tutti gli accessori per riuscire a montarla, compreso un manuale con istruzioni molto semplici da seguire.

Assemblaggio

Sarà per il peso piuttosto contenuto, sarà per i materiali leggeri, ma assemblare la BlitzWolf BW-HOC5 è decisamente più semplice rispetto alla stragrande maggioranza degli esponenti della categoria. Sono di quelli che generalmente preferisce montare questi tipi di prodotti in due persone, ma con la BlitzWolf BW-HOC5 non ho avuto questa necessità: il montaggio è semplice e decisamente veloce.

Design e materiali

Come già ho anticipato, la BlitzWolf BW-HOC5 sembra quasi una sedia di design. La seduta è ergonomica e avvolta da un tessuto molto piacevole al tatto, mentre lo schienale ed il poggiatesta sono realizzati con una struttura in plastica sulla quale è stato posizionato uno strato in tessuto forato, quasi trasparente, che permette un'ottima traspirazione.

Dietro lo schienale poi c'è il supporto lombare, che è possibile regolare in altezza ma che personalmente avrei preferito fosse leggermente più accentuato. Anche il poggiatesta si può regolare meccanicamente, con un risultato decisamente confortevole: è possibile regolarne l'inclinazione e l'altezza e, credetemi, è un toccasana per la propria cervicale.

Anche la profondità della seduta è regolabile meccanicamente, chiaramente sul piano orizzontale, e considerando anche la possibilità di regolare l'inclinazione dello schienale, assieme all'altezza dei braccioli, converrete con me che la BlitzWolf BW-HOC5 è una delle sedie da ufficio più personalizzabili del mercato.

Insomma nonostante non costi poi chissà quanto, la BlitzWolf BW-HOC5 molto solida e non mostra la minima incertezza anche con i movimenti più bruschi purché, come al solito, si faccia molta attenzione ad avvitare come si deve tutte le viti, in modo da evitare che con le vibrazioni possano uscire dal proprio vano.

Buona anche la qualità delle cuciture che, dopo di mesi di utilizzo, non hanno mostrato alcun segno di cedimento. Infine, la corsa delle ruote è fluida e scorrevole ed il tessuto traspirante della seduta tende a ridurre al massimo il sudore.

Comodità e seduta

Chiunque sia abituato alle sedie da gaming, inizialmente potrebbe avere qualche difficoltà ad abituarsi alla seduta della BlitzWolf BW-HOC5. Ed il motivo è presto detto: l'impostazione generale dei una sedia da ufficio è molto diversa da quella che si trova nelle sedie da gaming. Perché se le seconde sono molto più avvolgenti, una sedia da ufficio ha come primo scopo la comodità e l'ergonomia.

Ma, anche in questo caso, una volta provata una sedia del genere, difficilmente si riuscirà a tornare indietro. Ed è così nonostante la forma ergonomica della seduta potrebbe dare inizialmente fastidio: la realtà dei fatti è che la BlitzWolf BW-HOC5 è stata disegnata per ottimizzare la posizione in seduta di praticamente ogni parte del corpo, gambe comprese, che vengono guidate nella giusta posizione tramite delle forme ondulate presenti proprio nella zona inferiore della poltrona.

Lo schienale si può regolare tra i 90° ed i 150°, mentre l'altezza della seduta è regolabile tra i 44 e i 52 cm e lo è anche l'altezza del supporto lombare, che ho trovato personalizzabile in un range più che adatto sia alle persone basse che a quelle più alte.

E sempre a differenza delle sedie da gaming, quando ci si siede sulla BlitzWolf BW-HOC5 non si ha mai la sensazione di rigidità della struttura. Sia chiaro, la struttura è solidissima, ma la seduta è stata egregiamente imbottita in modo rendere il meno stancanti possibili le ore che si passano al computer.

Ma come in ogni sedia di BlitzWolf, l'unica cosa che continua a non convincermi sono i braccioli, che non sono imbottiti, e sono realizzati con la solita plastica gommata semi-dura che sì, è di ottima qualità, ma poco confortevole nei lunghi periodi.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo di vendita della BlitzWolf BW-HOC5 è di 177,92 euro, ma tramite il nostro coupon la potete acquistare in sconto a 144,00 euro. E no, non è tra le sedie da ufficio più economiche, ma bisogna ammettere che il lavoro fatto da BlitzWokf è stato quasi certosino. È un prodotto di design, che nasconde così tante personalizzazioni, che imparare a conoscerle tutte potrebbe diventare piuttosto complicato.

Peccato, come al solito, per i braccioli che sono di un livello decisamente più basso rispetto al resto dei componenti del prodotto, ma la possibilità di personalizzare l'ampiezza della seduta, la posizione del supporto lombare e addirittura l'inclinazione del poggiatesta, sono caratteristiche che difficilmente si troveranno in prodotti della stessa fascia di prezzo.







