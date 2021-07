Recensione BlitzWolf BW-CDW1: la mini lavastoviglie smart è GENIALE (e lava anche la frutta)

La cosa bella dell'IoT, dell'internet delle cose, è che ormai è possibile trasformare in “smart” praticamente qualsiasi tipo di prodotto. Non solo Smart TV, robot aspirapolvere e lavapavimenti, telecamere e così via, ma anche grandi e piccoli elettrodomestici. Il punto però, è che ormai per poter definire un dispositivo davvero intelligente non non basta più permetterne la gestione con lo smartphone, ma serve davvero che il prodotto sia “smart” in tutte le sue caratteristiche.

Tempo fa, ad esempio, abbiamo recensito la mini lavastoviglie di Xiaomi che (per carità) si è rivelato un prodotto di altissima qualità, con un'ottima gestione tramite smartphone, ma che aveva un grande problema: era pensata per il mercato asiatico e rendeva difficile il lavaggio dei piatti e delle posate in stile occidentale.

E poi è arrivata Blitzwolf, la stessa azienda che produce la fantastica friggitrice ad aria smart, oppure le ottime sedie da gaming e da ufficio che, da qualche mese, ha introdotto anche nel nostro mercato la BlitzWolf BW-CDW1, una mini-lavastoviglie smart pensata proprio per il nostro stile di cucina e che, grazie ad alcune idee tanto semplici quanto geniali, è stata resa davvero “intelligente” dall'azienda. È chiaramente una lavastoviglie pensata per chi non ha spazio, ed adatta a portare avanti lavaggi con un paio di coperti, ma è un prodotto realizzato ottimamente, con una serie di funzioni molto utili ed un design che non è secondo a nessun altro brand.

Recensione BlitzWolf BW-CDW1: mini lavastoviglie smart per chi non ha spazio e vuole controllare tutto con lo smartphone

Contenuto della confezione

Data la natura del prodotto al suo interno, la confezione della lavastoviglie smart BlitzWolf BW-CDW1 è piuttosto grande e pesante. Al suo interno però sono presenti tutti gli accessori per permettere, a chi l'acquista, un montaggio semplice, veloce e senza la necessità di doversi affidare ad un tecnico.

Nella confezione si possono trovare degli adattatori universali per l'attacco dell'acqua (che dovrà avvenire in un lavabo), le relative chiavi, un tubo di mandata ed un tubo di scarico, assieme ad un manuale di istruzioni.

Design, materiali e capacità

Grande 51 x 48 x 52 cm e con un peso di 12 Kg, la lavastoviglie smart BlitzWolf BW-CDW1 è uno di quei prodotti pensati per un single o, al massimo, per una coppia che non ha spazio in casa per una lavastoviglie ad incasso. Le linee sono morbide, il design è moderno, e la parte anteriore è realizzata con un vetro semi-trasparente con il quale si potrà controllare ogni fase del lavaggio: per carità, è una bella idea, ma a mio parere acqua, sapone e vetro non sono mai andati molto d'accordo in termini di “pulizia”.

Nella parte superiore frontale poi, c'è una pulsantiera touch con la quale si potrà gestire la lavastoviglie indipendentemente dall'applicazione e che permette di personalizzare il ciclo di lavaggio in tutti i suoi dettagli. Ad ogni modo, lo sportellino frontale è ben realizzato, si apre con un meccanismo solido ed il vetro è molto spesso e resistente: il punto è che, ad ogni lavaggio, sarà necessario pulirlo, almeno internamente, per eliminare tutte le macchie dovute al lavaggio.

La capacità della BlitzWolf BW-CDW1 è di 4-6 set che, in soldoni, si trasforma in un numero massimo di 20 pezzi. E sì, rispetto alle classiche lavastoviglie la capacità è decisamente inferiore, ma è importante sottolineare di nuovo che si tratta di un elettrodomestico da tavolo, pensato proprio per riuscire a garantire il miglior compromesso tra ingombro e funzionalità.

E lo fa anche grazie ad un nuovo sistema per la gestione dell'acqua a doppia entrata, che garantisce un doppio getto d'acqua con il quale il lavaggio non solo viene reso più veloce, ma anche migliorato in termini di qualità della pulizia. Il concetto è molto semplice: grazie a questo particolare spruzzo a 360°, ogni angolo della lavastoviglie viene perfettamente lavato perfettamente, con una pressione che può variare tra gli 0.3 ed gli 1 MPa.

Modalità di lavaggio

Nella BlitzWolf BW-CDW1 sono state integrate ben cinque modalità di lavaggio, tutte gestibili tramite i tasti a sfioramento oltre che dall'applicazione. Ecco quali sono e le differenze:

Standard : è chiaramente la modalità “base”, che può essere utilizzata con qualsiasi tipologia di stoviglia e con la quale si avrà il miglior rapporto tra consumi, pulizia e tempo di lavaggio. Il mio consiglio è quello di utilizzarla solo quando la lavastoviglie non è a pieno carico, perché in quel caso ci potrebbero essere delle piccole pecche nella pulizia.

: è chiaramente la modalità “base”, che può essere utilizzata con qualsiasi tipologia di stoviglia e con la quale si avrà il miglior rapporto tra consumi, pulizia e tempo di lavaggio. Il mio consiglio è quello di utilizzarla solo quando la lavastoviglie non è a pieno carico, perché in quel caso ci potrebbero essere delle piccole pecche nella pulizia. Veloce : come si può intuire, è quella in cui i consumi ed il tempo di pulizia sono più ridotti. È una modalità molto utile quando si deve lavare poca roba, oppure bicchieri o stoviglie non troppo sporchi.

: come si può intuire, è quella in cui i consumi ed il tempo di pulizia sono più ridotti. È una modalità molto utile quando si deve lavare poca roba, oppure bicchieri o stoviglie non troppo sporchi. Massima potenza : sfrutta tutti i 900w di consumo della lavastoviglie, nonché il sistema di gestione dell'acqua a 360° con la massima pressione. È chiaramente la modalità di lavaggio che garantisce la migliore pulizia, ma lo fa con tempi e consumi piuttosto elevati.

: sfrutta tutti i 900w di consumo della lavastoviglie, nonché il sistema di gestione dell'acqua a 360° con la massima pressione. È chiaramente la modalità di lavaggio che garantisce la migliore pulizia, ma lo fa con tempi e consumi piuttosto elevati. Eco : chiaramente è quella con i minori consumi. Il mio consiglio è di utilizzarla esclusivamente quando si devono lavare posate e bicchieri, non eccessivamente sporchi.

: chiaramente è quella con i minori consumi. Il mio consiglio è di utilizzarla esclusivamente quando si devono lavare posate e bicchieri, non eccessivamente sporchi. Frutta: è la modalità più “geniale” tra le cinque. Come si può intuire dal nome, si tratta di una modalità di lavaggio pensata proprio per lavare frutta e verdure, grazie ad una potenza erogata in maniera molto delicata in modo da non rovinare l'integrità degli alimenti inseriti.

App e funzionalità smart

Come è ormai ben chiaro, la BlitzWolf BW-CDW1 si può gestire anche tramite un'app gratuita disponibile sia per iOS che per Android: si chiama BlitzWolf ed è la stessa applicazione con la quale viene gestita anche la friggitrice ad aria intelligente dell'azienda. La connessione con la lavastoviglie avviene tramite la scansione di un codice QR che esce nella confezione: inquadrato il codice, lo smartphone si connetterà prima tramite Bluetooth, per poi impostare la connessione alla rete WiFi domestica.

Il sistema di gestione è molto semplice e decisamente buono. L'ottimizzazione è certosina e non è influenzato da alcun bug o problema di sorta, anzi, la risposta della lavastoviglie ai comandi selezionati sullo smartphone è praticamente immediata. Chiaramente, tramite l'applicazione si potrà gestire la modalità di pulizia, visualizzare in tempo reale anche lo stato di avanzamento del lavaggio e i vari dati relativi alla temperatura dell’acqua e alla quantità di acqua utilizzata.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita della BlitzWolf BW-CDW1 è di 305,04 €, ma con il nostro coupon la potrete acquistare in sconto a XXX euro. E sì, si tratta di un prezzo in linea con quello di una lavastoviglie ad incasso (seppur di fascia bassa), il punto però è che questa mini lavastoviglie smart si rivolge a persone che hanno particolari esigenze di spazio.

Tutto sommato poi, è importante sottolineare che stiamo parlando di un prodotto di ottima qualità, con consumi perlopiù ridotti, e con un sistema di pulizia, sterilizzazione ed asciugatura al pari dei modelli più grandi che si può gestire anche tramite un'applicazione estremamente reattiva.

Non è di certo un modello pensato per le famiglie numerose, ma è perfetto per single e coppie con problemi di spazio, oppure potrebbe essere una soluzione estremamente comoda per chi – ad esempio – ha una roulotte o un camper, oppure vuole andare in vacanza senza rinunciare alla comodità di una lavastoviglie.





