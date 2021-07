Realme X9/X9 Pro sempre più vicini, secondo le nuove certificazioni

Il secondo trimestre del 2021 si fa ancora più interessante per i fan di Realme. Dopo l'arrivo del primo smartphone dell'azienda equipaggiato con lo Snapdragon 888 (il modello GT, il fratello GT Neo è dotato del Dimensity 1200), il CEO anticipa il debutto di un nuovo dispositivo della famiglia X, il quale dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Realme X9 e X9 Pro: andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni su design, specifiche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 09/07: arrivano varie certificazioni per Realme X9 e X9 Pro, con alcuni accenni alle specifiche, segno che non dovrebbe mancare molto ad un annuncio ufficiale. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Realme X9 e X9 Pro: tutto quello che sappiamo

La breve clip pubblicata da Madhav Sheth non riporta il nome commerciale dello smartphone, limitandosi a svelare che qualcosa bolle in pentola per la serie X. Per quanto riguarda il nome del device, al momento mancano certezze: il prossimo modello della famiglia X dovrebbe arrivare come Realme X9, saltando quindi la serie X8, comprensiva di un modello Pro.

Molto interessante inoltre apprendere dal leak di Arsenal Jun che il target di Realme X9 sarà quello di sostituire il V15 (il famoso “Koi”) quanto a potenzialità e soprattutto X9 Pro che andrà a prendere il posto dell'ex flagship X50 Pro, che abbiamo recensito e confrontato.

Design e display

Partiamo in primis con le indiscrezioni dedicate al design di Realme X9 e X9 Pro. Inizialmente c'è stata un po' di confusione ma proveremo a fare un po' di chiarezza. Per quanto riguarda il modello standard, questo è apparso di recente nel database del TENAA, con la sigla RMX3361. Il dispositivo misura 159,2 x 73,5 x 8,0 mm e monta un display (presumibilmente AMOLED) da 6.43″. La batteria è un'unità da 2.100 mAh, probabilmente a doppia cella e quindi da 4.200 mAh.





Per quanto riguarda il fratello maggiore X9 Pro, dovrebbe trattarsi invece del modello siglato RMX3381, avvistato nel database dell'ente eurasiatico EEC. Le voci iniziali parlano di un display Super AMOLED da 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 a 90 Hz. Si ipotizza anche la presenza di un pannello curvo a 120 Hz con Gorilla Glass 5 e frame in alluminio, ma per ora non ci sono conferme.

In entrambi gli smartphone dovremmo avere un sensore d'impronte nello schermo. Gran parte dei leaker ha associato Realme X9 e X9 Pro con il modello certificato dal TENAA con la sigla RMX3366. Tuttavia si fa strada un'ipotesi: quest'ultimo dovrebbe essere Realme GT Master Edition, anche se non è da escludere che questo possa arrivare su vari mercati con nomi differenti (ossia GT Master e X9 Pro). Comunque mancano conferme o maggiori dettagli, quindi restiamo in attesa di altre novità.

Hardware e fotocamera

Le attuali versioni X7 e X7 Pro sono dotate del MediaTek Dimensity 800U e 1000+, di conseguenza ci si poteva aspettare l'utilizzo del Dimensity 1200. Ed invece i leak vanno in un'altra direzione, ovvero la presenza di SoC targati Qualcomm. Per l'esattezza, Realme X9 si baserebbe sullo Snapdragon 778G (dovrebbe essere quindi il modello dal nome in codice QuickSilver), mentre il suo modello Pro vanterebbe l'utilizzo dello Snapdragon 870 (altro collegamento con il già citato GT Master).

I tagli di memoria prevedono varianti da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256/512 GB di storage UFS 3.1 non espandibile. A guidare la parte software ci sarà la Realme UI 2.0 su base Android 11. Per Realme X9 Pro è indicata anche la presenza di speaker stereo con supporto all'audio panoramico Dolby, motore di vibrazione Z-Axys ed NFC. Ancora una volta dovremmo trovare il supporto alla ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W con una batteria da 4.500 mAh, sia per il modello X9 che per l'X9 Pro.

Fotocamera

Per il comparto fotografico, poi, è previsto una tripla fotocamera da 50+16+2 MP comprensiva di primario Sony IMX766, grandangolare Sony IMX481 ed una lente secondaria in bianco e nero. Nello schermo punch-hole, infine, sarebbe contenuta una selfie camera Sony IMX616 da 32 MP.

Realme X9 e X9 Pro – Prezzo e data

Non c'è ancora una data ufficiale di presentazione per Realme X9 e X9 Pro, che hanno mancato già l'appuntamento quando sono stati presentati Realme GT Global, insieme all'annuncio del primo notebook Realme Book e il primo tablet Realme Pad. Questo perché, secondo l'indiscrezione di più leaker di Weibo, arriveranno quasi sicuramente nel mese di luglio 2021, forse assieme a GT2 e XT 3, ma per questi esistono pochi rumor.

Per quanto riguarda il prezzo, i rumors parlano di un costo di partenza attorno ai 2.000/2.500 yuan, circa 260/320€. Il modello Pro, invece, potrebbe costare attorno ai 2.500/3.000 yuan, circa 320/380€. Ciò comporterebbe un balzo in avanti rispetto alla serie X7, i cui costi di partenza partivano da 220€ e 270€.

