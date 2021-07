La serie Realme GT non è conclusa: presto un modello Pro?

Un novero di flagship di grande livello, questo pare essere l'obiettivo per il 2021 da parte di Realme. E quindi, se dopo il primo Realme GT, il fratello minore GT Neo (con variante Flash) ed il prossimo GT Master Edition ci fosse addirittura un modello Pro in arrivo per la fine del 2021?

Realme GT Pro: tra leak e indizi ufficiali, ecco cosa sappiamo

Tutto nasce da un post Weibo del Vice Presidente e Presidente della divisione Cina di Realme, Xu Qi Chase, che al 1° luglio 2021 si chiede come potrebbe essere il primo smartphone della serie GT della seconda parte del 2021. Il dubbio che si tratti della Master Edition in arrivo c'è ed è anche il ragionamento più logico, ma non tutti sono convinti di questa cosa.

Infatti, il leaker Arsenal Jun sostiene che quest'affermazione implichi in realtà che saranno due i modelli di Realme GT in arrivo in questi restanti mesi del 2021. Non solo appunto il cameraphone tanto atteso, ma anche uno ancora più potente con Snapdragon 888+ che prenderebbe quindi il nome di Realme GT Pro.

Ovviamente, il tutto è da prendere con le pinze, perché siamo nel campo delle ipotesi e seppure i due Vice Presidente di Realme spesso e volentieri non sono due figure che tendono a mantenere il riserbo ed il segreto circa i nuovi modelli, questa supposizione è ancora tutta da confermate, a differenza ad esempio di quella sul GT 2 e GT Neo 2, anticipati esplicitamente.

