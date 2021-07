Realme Flash sarà il primo Android con ricarica wireless magnetica

A distanza di pochissimo dalla conferma del debutto della nuova tecnologia di ricarica wireless magnetica, ecco che spunta anche il primo smartphone Android dotato di questa novità: si tratterebbe di Realme Flash, top di gamma in arrivo con ricarica MagDart. Ecco le prime indiscrezioni sul dispositivo, con tanti dettagli su design e specifiche tecniche.

Realme Flash: tutto quello che sappiamo sul primo smartphone con ricarica MagDart

Design e display

Come anticipato poco sopra il nome del futuro smartphone è Realme Flash ma per ora non è dato di sapere se si tratterà effettivamente di un dispositivo commerciale. Il design ricorda gli ultimi vivo della serie X60, anche se con alcune differenze e meno eleganza. Non conosciamo ancora le dimensioni del display ma è molto probabile che si tratterà di un'unità OLED; in alto a sinistra troviamo il punch hole con la selfie camera mentre i bordi sembrano leggermente curvi.

Hardware e MagDart





In termini di specifiche il dispositivo avrà dalla sua lo Snapdragon 888 di Qualcomm, accompagnato da RAM fino a 12 GB e storage fino a 256 GB. Non ci sono ancora conferme per la batteria e il comparto fotografico, mentre lato software avremo Android 11 sotto forma di Realme UI 2.0. La vera novità di Realme Flash è rappresentata dal supporto alla ricarica wireless magnetica, per la prima volta su uno smartphone Android.

Lo smartphone arriverà in combinazione con il nuovo caricatore MagDart di Realme, anche se non sappiamo a che potenza si spingerà. Il dispositivo presenza una ventola per la dissipazione del calore, ben visibile nei render leak. Per ora non ci sono altri dettagli ma se volete saperne di più sulla tecnologia MagDart, date un'occhiata all'articolo dedicato.

Realme Flash – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Il presunto Realme Flash è ancora un'indiscrezione: il nome è stato confermato dalla compagnia ma tutto il resto delle informazioni è frutto di un leak. Non appena ne sapremo di più su prezzo e disponibilità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità. Comunque è probabile che già nei prossimi giorni Realme possa svelare qualcosa di più, magari proprio in merito alla data di presentazione.

