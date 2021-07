Realme C21Y: il nuovo ultra low-budget è ufficiale, ma niente Android Go

Arriva un nuovo smartphone ultra-economico del brand: si tratta di Realme C21Y, ore ufficiale dopo le prime indiscrezioni. Inizialmente si parlava del primo smartphone Realme con Android Go a bordo, ma del sistema “light” nemmeno l'ombra al momento del debutto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del dispositivo.

Realme C21Y ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

Come anticipato in apertura Realme C21Y avrebbe dovuto avere a bordo Android Go 11. Per chi non lo sapesse, è una versione depotenziata del sistema operativo Android presentato in occasione del Google I/O 2017. È stato realizzato con in mente il sostentamento del mercato più tipicamente low-cost nei paesi emergenti. Dato che Android è sempre più ricco di features ed effetti grafici, il rischio sarebbe di appesantire gli smartphone meno capaci e non farli essere pratici nell'uso quotidiano. Con Android Go questo problema non persiste, in quanto questa versione dell'OS contiene unicamente le funzioni essenziali e meno impattanti in termini di prestazioni.

Recentemente abbiamo visto qualche esponente in casa Nokia e Motorola, ma fra le aziende cinesi sono molto pochi gli smartphone del genere. Basti pensare che, fra le aziende di riferimento, l'ultimo modello uscito è il Redmi Go di Xiaomi e risale a più di 2 anni fa. Se si guarda a brand come OPPO, vivo, OnePlus ed iQOO, non ne figura nemmeno uno.

Purtroppo le anticipazioni sono state disattese: Realme C21Y non è il primo smartphone con Android Go del gruppo BBK. Il dispositivo è dotato di uno schermo LCD da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel), con un notch a goccia che contiene la selfie camera da 5 MP.

Hardware & software

Come prevedibile, le specifiche sono piuttosto modeste, a partire dall'utilizzo del chipset Unisoc T610 visto su alcuni smartphone entry-level Honor. Le memorie sono comunque discrete, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD fino a 256 GB, senza contare la capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica 10W.

Sul retro, invece, il lettore d'impronte digitali è accompagnato da una dual camera da 13 +2 MP. Il resto delle specifiche vedono Dual 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, microUSB ed ingresso mini-jack.

Lato software, come anticipato, non troviamo Android Go ma Android 10 sotto forma di Realme UI 1.0 (come riportato anche dal sito ufficiale del produttore).

Realme C21Y – Prezzo e uscita

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Realme C21Y è stato lanciato in Vietnam nella sola configurazione da 4/64 GB, a circa 125€ al cambio attuale. Per ora non sappiamo se arriverà in ulteriori mercati: magari Android Go debutterà in qualche altro paese, ma si tratta solo di una nostra ipotesi e nulla più.

