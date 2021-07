Primi segnali da Realme Band 2: certificata la nuova smartband

Dopo il primo capitolo (di cui qui trovate la nostra recensione) la casa cinese sembra pronta a tornare nuovamente alla carica con una smartband inedita. Ovviamente mancano ancora dettagli sul nome commerciale definitivo, ma diamo per scontato che arriverà sul mercato come Realme Band 2: la stessa certificazione avvistata in rete fa riferimento all'indossabile proprio con questa nomenclatura.

Realme Band 2: tutto quello che sappiamo finora

Spunta la prima certificazione della prossima smartband

Il documento in questione è la certificazione Bluetooth SIG, pubblicata il 14 luglio e riferita al modello siglato come RMW2010 (utile da conoscere in caso di future certificazioni sprovviste del nome commerciale del dispositivo). Per quanto riguarda la connettività, Realme Band 2 avrà il supporto al Bluetooth 5.1 ma a parte questo dettaglio non ci sono altri riferimenti a caratteristiche e specifiche.

Comunque la presenza di questa prima certificazione lascia intendere che il lancio non sarà molto lontano. Che il prossimo indossabile sia previsto per il mese di agosto? Aspettiamo ulteriori dettagli al riguardo!

Intanto ricordiamo che la prima Realme Band ha debuttato anche in Italia, quindi è lecito aspettare che anche il nuovo modello arrivi da noi. L'attuale smartband adotta un display da 0.96″ a colori ed un look abbastanza classico, con certificazione IP68, supporto al monitoraggio dell'attività cardiaca e degli allenamenti, una batteria da 90 mAh ed un cinturino non sostituibile. Il rivale dell'indossabile è di certo la Mi Band 4 (al massimo la Mi Band 5): speriamo che il secondo capitolo presenti novità degne di nota, come un display più ampio e il supporto SpO2.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu