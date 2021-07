Realme 8s svelato quasi del tutto: ecco il nuovo modello della serie

Dopo i modelli 8, 8 5G e 8 Pro la gamma di fascia media del brand asiatico è pronta a dare il benvenuto ad una nuova aggiunta: si tratterebbe di Realme 8s, dispositivo anticipato quasi completamente dall'insider OnLeaks (una garanzia quando si tratta di indiscrezioni sui futuri smartphone).

Realme 8s: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Non ci sono ancora immagini dedicate alla parte frontale, ma i press render di OnLeaks ci permettono comunque di avere una panoramica completa di Realme 8s. Il dispositivo avrà dalla sua – secondo le indiscrezioni – un display da 6.5″ con refresh rate a 90 Hz. Il lettore d'impronte digitali è montato di lato, quindi è probabile che avremo un pannello LCD sul fronte (ma non è ancora certo).

Specifiche tecniche





Per quanto riguarda le specifiche tecniche di Realme 8s, il mid-range dovrebbe avere dalla sua il chipset Dimensity 810 di MediaTek, soluzione low budget 5G non ancora annunciata (o forse il leaker si è confuso con il Dimensity 820). Lato memorie avremo 6/8 GB di RAM (espandibili fino ad altri 5 GB tramite Virtual RAM) e almeno 128/256 GB di storage. Le caratteristiche del dispositivo continuerebbero con una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W, una tripla fotocamera da 64 MP, un modulo selfie da 16 MP e Android 11 (sotto forma di Realme UI 2.0). Completano il quadro una porta di ricarica Type-C e l'ingresso mini-jack per le cuffie.

Realme 8s – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Nonostante la valanga di dettagli sulle specifiche e le immagini, mancano ancora alcune info su Realme 8s. Tra queste, la data di presentazione e le indiscrezioni sul prezzo: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

