Realme 7 e 7 Pro si aggiornano alla Realme UI 2.0

Dopo i top di gamma X50 Pro e X3 SuperZoom, è finalmente giunto il turno anche per Realme 7 Pro di aggiornarsi alla Realme UI 2.0. Una notizia sicuramente ben recepita dalla community, visto l'apprezzamento ricevuto dal modello. Purtroppo Realme non si è dimostrata particolarmente repentina nel rilascio del suo major update, a causa anche dei rallentamenti pandemici. E di mezzo ci si mette la differenziazione geografica che porta ad ulteriori rallentamenti, come dimostra il fatto che la UI 2.0 per 7 Pro è stata rilasciata quasi un mese fa in Asia.

Aggiornamento 02/07: l'aggiornamento inizia ad arrivare anche su Realme 7. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme 7 e 7 Pro ricevono il tanto agognato aggiornamento alla Realme UI 2.0

Ma al di là di questo, i possessori di Realme 7 Pro potranno così godere delle novità e dei benefici portati dalla Realme UI 2.0: abbiamo trattato tutte le novità nell'articolo dedicato. La build in fase di roll-out è la RMX2170_11_C.19 e porta con sé anche l'upgrade da Android 10 ad Android 11. Come prevedibile, è un major update sostanzioso ed infatti ha un peso di circa 2,97 GB.

Come tutti gli aggiornamenti software, anche il roll-out della Realme UI 2.0 per Realme 7 Pro sarà graduale e quindi ci vorrà tempo affinché venga notificato a tutti. Per esempio, io ho provato sul mio Realme 7 Pro e ancora non è arrivata la notifica. Pur provando con VPN europee l'aggiornamento non viene rilevato, quindi bisognerà attendere. Nel caso l'aveste ricevuto (o meno), segnalatecelo nei commenti.

Anche su Realme 7 | Aggiornamento 02/07

Realme sta tardando con il rilascio del suo major update, ma finalmente la Realme UI 2.0 sta arrivando anche su Realme 7. Si tratta del rilascio RMX2151_11_C.08 basato su Android 11, ha un peso di 640 MB e sta arrivando in primis ai beta tester. Ci vorrà ancora tempo, quindi, prima che arrivi a tutti gli utenti, in particolare fuori dall'India. Ma è comunque una buona notizia per i possessori di Realme 7.

