Il nuovo pulitore di Xiaomi sterilizza con ultrasuoni e luce UV

Su Xiaomi YouPin arriva l'ennesimo accessorio dal prezzo contenuto ed accessibile, utile per la pulizia e l'igiene degli oggetti quotidiani: si tratta del pulitore con bagno ad ultrasuoni e sterilizzazione UV Dr. Ozawa, fresco di lancio sulla piattaforma di crowdfunding.

Xiaomi YouPin ha lanciato un nuovo pulitore con bagno ad ultrasuoni e luce UV

Il nuovo dispositivo lanciato su Xiaomi YouPin è l'accessorio perfetto da tenere in bagno: si tratta di un pulitore ad ultrasuoni con tanto di raggi UV, in modo da avere sia una pulizia completa ed efficace con sterilizzazione. Ma come funziona questo gadget? Il dispositivo è composto da una piastra a cui applicare un contenitore in materiale plastico, utile per il bagno ad ultrasuoni: si tratta di un tipo di pulizia che sfrutta appunto gli ultrasuoni, utilizzati per agitare un liquido (l'acqua). Il pulitore offre una potenza fino a 24W mentre l'alimentazione avviene tramite Type-C. Le onde sonore ad alta frequenza generano tantissimi bolle a bassa pressione, per una pulizia molecolare, in grado di raggiungere qualsiasi punto del prodotto immerso nel liquido.





A questo processo si aggiunge anche l'utilizzo di una luce LED UV, per sterilizzare completamente gli oggetti rimuovendo fino al 99.99% di germi e batteri.

Per quanto riguarda il prezzo, il pulitore con bagno ad ultrasuoni e UV di Xiaomi YouPin è stato lanciato a circa 25€ al cambio (ossia 199 yuan), tramite la piattaforma di crowdfunding.

