Al via gli OPPO WOW Deals su Amazon: l’estate tech continua con tanti sconti!

Le offerte estive di OPPO continuano con una nuova iniziativa promozionale chiamata WOW Deals: questa volta gli sconti si spostano su Amazon, con una giornata di promozioni esclusive su una selezione di prodotti dell'ecosistema del brand, dagli smartphone fino ai dispositivi audio e indossabili.

Tutte le offerte OPPO WOW Deals su Amazon, tra smartphone, cuffie e wearable

Con agosto ormai alle porte e le vacanze estive sempre più vicine, è arrivato il momento di prepararsi al meglio per vivere un'estate tech anche sotto l'ombrellone. Per questo motivo OPPO ha pensato a una giornata esclusiva di promozioni per offrire tutto il meglio della tecnologia da portare in valigia. Solo per oggi, venerdì 30 luglio sono disponibili su Amazon i WOW Deals, una selezione di prodotti dell'ecosistema OPPO a prezzi top.

Tra i dispositivi in sconto non poteva mancare l'ultimo flagship Find X3 Pro 5G, lo smartphone premium con un design futuristico e prestazioni super, disponibile nelle eleganti colorazioni Glossy Black e Blue. Non mancano soluzioni per l'audio, come le ultimissime cuffie con ANC Enco Free 2, proposte ad un prezzo da non sottovalutare. Di seguito trovate tutti i dispositivi dell'ecosistema OPPO in sconto su Amazon: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

