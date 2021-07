OPPO Wallet è il primo a supportare il Digital Yuan

Se guardiamo oltre l'elettronica di consumo che arriva praticamente ogni giorno dalla Cina, c'è un vasto universo di servizi digitali di cui si avvale il Paese di Mezzo. Tra questi, l'arrivo della moneta digitale o Digital Yuan (o Digital RMB), che sta cambiando il modo di utilizzare il denaro in tutta la Nazione. Ebbene, OPPO ha reso il suo servizio OPPO Pay o Wallet il primo del settore ad ottenere un portafoglio secondario proprio per i Digital Yuan.

OPPO Wallet (Pay): come funziona il portafoglio per i Digital Yuan

Ma come si gestiranno i soldi in questa nuova funzione. Come spiegano le fonti, bisogna collegare a questo nuovo portafoglio secondario dell'applicazione OPPO Wallet l'app dedicata proprio ai Digital Yuan, così da poter eseguire ad esempio ricariche telefoniche e altri servizi. Questa mossa da parte della Green Factory potrebbe essere da apripista per altri brand, come ad esempio Huawei o la stessa affiliata OnePlus, entrambi dotati di un proprio Wallet.

Inoltre, è tutto parte di un progetto molto ampio che sta vedendo sempre più enti adottare la moneta digitale, come ad esempio le stazioni ferroviarie di grandi città come Pechino, Shanghai, Suzhou. La stessa Suzhou ha addirittura avviato un progetto di “regali in Digital Yuan” nelle famose Buste Rosse per il prossimo 12 dicembre 2021. In più, la stessa OPPO permette di utilizzare tali Buste Rosse nei suoi store situati a Shenzhen, promettendo di espandersi nel prossimo futuro.

Tra l'altro, non è l'unico spunto economico su cui lavora OPPO, visto che pare stia sviluppando una propria carta di credito, così come fatto da Huawei ed Apple tempo addietro, che sia tutto collegato?

