OPPO, novità in arrivo per la ricarica rapida: si va oltre i 125W?

Quando si parla di ricarica ultra rapida, il pensiero corre immediatamente verso la casa cinese, la quale ha investito tanto in questo tipo di tecnologia (anche prima di altri). Ora OPPO annuncia un evento per il 22 luglio durante il quale ci sarà un annuncio legato alla sua ricarica Super Flash da 125W: cosa bolle in pentola?

OPPO fissa un appuntamento per il 22 luglio: Super Flash Charge da 125W al centro dell'evento

Al momento non è chiaro quali siano le novità in arrivo per la compagnia cinese ma la stessa azienda ha già confermato il ruolo centrale della tecnologia Super Flash Charge da 125W. Si tratta di una soluzione annunciata lo scorso anno (a luglio, qui trovate i dettagli) ma non ancora implementata a bordo di uno smartphone per il pubblico. Probabile che OPPO abbia avuto bisogno di tempo per perfezionare la sua ricarica ultra rapida ma comunque già dei report precedenti vedevano il 2021 come il momento perfetto per lanciare questa novità da 125W (vale per OPPO ma anche per Realme e OnePlus).

Tornando all'evento del 22 luglio non è dato di sapere cosa verrà presentato. Si tratterà del primo smartphone commerciale con ricarica Super Flash? O magari la casa cinese ha superato i 125W ed è pronta ad alzare il sipario su una nuova ricarica bestiale? In fondo Xiaomi ha raggiunto i 200W (con la tecnologia Hyper Charge) e non sarebbe del tutto irreale immaginare una soluzione simile anche da parte di OPPO.

