OPPO Reno 6Z 5G avvistato su Geekbench con un SoC Dimensity

Il lancio della serie Reno 6 è ormai avvenuto da un po' di settimane (qui trovate tutti i dettagli). Questa comprende tre modelli a cui presto si aggiungerà anche il nuovo OPPO Reno 6Z 5G, ennesimo membro della famiglia: ecco tutto quello che sappiamo su design, specifiche, prezzo e uscita!

Aggiornamento 09/07: Reno 6Z spunta su Geekbench con nuove conferme sulle specifiche. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata ad “Hardware e benchmark”.

OPPO Reno 6Z: tutto quello che sappiamo

Design e display

Il dispositivo è stato inizialmente certificato con la sigla CPH2237 sia in Malesia che in Thailandia con il nome commerciale OPPO Reno 6Z, in arrivo con connettività 5G. In base alle varie indiscrezioni raccolte, il dispositivo avrà dalla sua un pannello AMOLED da 6.43″ Full HD+ con refresh rate standard, a 60 Hz, e protezione Gorilla Glass 5. Il lettore d'impronte è integrato nel display mentre per quanto riguarda la selfie camera, questa trova spazio in un punch hole posizionato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Hardware, benchmark e fotocamera

Stando a quanto riportato da un noto leaker OPPO Reno 6Z sarà mosso dal chipset Dimensity 800U di MediaTek (proprio come il precedente Reno 5Z) e sarà alimentato da una batteria da 4.310 mAh con il supporto alla ricarica rapida VOOC 4.0 da 30W (la ricarica è stata confermata dall'azienda). Lato memorie si parla di almeno 8 GB di RAM e storage fino a 256 GB mentre per il software avremo Android 11 sotto forma di ColorOS 11.1.

Il leaker conclude con una panoramica del comparto fotografico, il quale – a della dell'insider – sarà basato su una tripla camera con sensore principale da 64 MP, accompagnato da un grandangolo da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Frontalmente avremo una selfie camera da 32 MP.

Le novità sul prossimo modello della serie Reno Z continuano con i primi benchmark: OPPO Reno 6Z è stato avvistato su Geekbench, con la sigla CPH2237 (di cui abbiamo già parlato a inizio articolo). I risultati mostrano anche alcuni dettagli sulle specifiche e sul software, come la presenza di 8 GB di RAM, di Android 11 e di un SoC denominato MT6853/TNZA. Quest'ultimo altro non è che il Dimensity 800U: insomma, l'ennesima conferma del comparto tecnico dello smartphone.

Insomma, tirando le somme le differenze con il predecessore sarebbero poche e limitate al comparto fotografico (con una quad camera da 48 MP e selfie da 16 MP per il modello 5Z), almeno su carta. Comunque, dato che il precedente Reno 5Z è un rebrand di F19 Pro+ è altamente probabile che anche in questo caso di troveremo alle prese con un dispositivo lanciato con nomi differenti in vari mercati.

OPPO Reno 6Z – Prezzo e uscita

Parlando del debutto è improbabile che il modello Z arrivi in Cina: infatti il suo lancio è stato confermato in Thailandia ed è fissato per il 21 luglio. I dispositivi di questa serie Z sono riservati al altri mercati (la versione 4Z è arrivata anche da noi) ma per ora non è dato di sapere se il nuovo arrivato arriverà anche alle nostre latitudini. Per ora mancano indiscrezioni riguardanti il prezzo ma non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

