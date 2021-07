OPPO Reno6 Pro+ pronto a ritornare sul mercato, stavolta con la Detective Conan Edition

Aspettando il debutto in Europa ci siamo già portati avanti e abbiamo visto dove comprare i nuovi modelli della serie Reno 6. Intanto in patria la compagnia cinese si prepara a lanciare una nuova, stravagante versione del modello di punta: OPPO Reno 6 Pro+ ritornerà sul mercato cinese, questa volta in versione Detective Conan Edition.

OPPO Reno6 Pro+ Detective Conan Edition: tutto quello che sappiamo

Nel momento in cui scriviamo si sa poco o nulla della nuova variante, fatta eccezione per la data di uscita e per la partnership. Sappiamo che OPPO Reno 6 Pro+ Detective Conan Edition arriverà il prossimo 26 luglio in Cina: lo smartphone è stato annunciato con un breve teaser video, ma non viene mostrato e la clip dura solo una manciata di secondi. Non conosciamo specifiche e design ma possiamo già ipotizzare che la scheda tecnica resterà invariata. Probabile che avremo una confezione realizzata per l'occasione, insieme a vari accessori ed una cover dedicata. Non mancheranno dei Temi dedicati all'anime e resta solo da vedere se la scocca presenterà una colorazione differente (come avvenuto con il bellissimo OPPO Ace 2 Evangelion Edition).

Per quanto riguarda le specifiche, come sottolineato, non dovrebbero esserci differenze: avremo quindi lo stesso pannello AMOLED da 6.55″ con bordi curvi e refresh rate a 90 Hz, un chipset Snapdragon 870, fotocamera da 50 + 16 + 13 + 2 MP, selfie camera da 32 MP ed una batteria da 4.500 mAh con super ricarica da 65W.

