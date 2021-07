OPPO e OnePlus: prove di posizionamento nel mercato?

La lunga storia dell'accorpamento di OnePlus ad OPPO ogni giorno si avvale di nuove sfaccettature, che ci fanno capire meglio come si evolverà la situazione. Ultima indiscrezione, vedrebbe una sorta di posizionamento nel mercato che OPPO avrebbe pianificato per OnePlus, con idee forse più chiare di quello che sembra.

OPPO Find X per l'innovazione tecnologica e OnePlus per l'imaging: ecco i dettagli del posizionamento di mercato

A parlare di questa profilazione dell'universo OPlus è l'esperto leaker (quanto meno proprio per questo ecosistema tecnologico) Arsenal Jun, che ci spiega che da un video pubblicato da un funzionario OPPO su WeChat si possa comprendere come la “Green Factory” intende posizionare sul mercato il brand fondato da Pete Lau e Carl Pei. Infatti, pare che OnePlus si possa posizionare nella fascia top gamma votata all'imaging, quindi per contenuti multimediali di prim'ordine.

Invece, per quanto riguarda la serie Find X, i piani di OPPO sono mirati all'innovazione tecnologica, in cui il brand può sperimentare funzioni sempre più avanzate e potenti, come il microscopio del Find X3 Pro. Insomma, prima su Find X e poi su tutto il resto della gamma. Praticamente, la tecnologia di OnePlus sarà ancor di più un riflesso di quella dei modelli OPPO, che costeranno ovviamente molto di più dei fratelli minori.

Per fare un paragone, è come se in OPlus il brand OnePlus fosse posizionato similmente alla serie P di Huawei, mentre la serie Find X come la serie Mate. Tra l'altro, il leaker scherzosamente dice che se non fosse un brand con marchio già registrato, OnePlus potrebbe tranquillamente chiamarsi OPlus Mobile, tanto per far capire il grado di unione dei due brand.

