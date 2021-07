OPPO Find X3 Neo: ecco cosa pensa DxOMark della fotocamera

Se si parla di fotocamere, in questi mesi DxOMark ha parlato prima di un flagship premium come OPPO Find X3 Pro e poi di un mid-range quale OPPO A94 5G. Ma negli anni si è venuta a creare una nuova categoria di smartphone, quella che viene chiamata fascia medio/alta in cui ricade un modello come OPPO Find X3 Neo. Questo è uno di quegli smartphone che cerca di bilanciare specifiche di fascia alta con un prezzo più “democratico”, a patto di fare qualche compromesso. Una delle sue peculiarità è l'avere un comparto fotografico molto simile al modello Pro: stesso primario, stesso teleobiettivo, cambiano grandangolare e ISP (Snapdragon 865 vs 888). Al netto di queste differenze, qual è il risultato?

DxOMark valuta la qualità fotografica offerta da OPPO Find X3 Neo

Come sempre, vediamo prima come si compone il comparto fotografico di OPPO Find X3 Neo:

Primario 24 mm da 50 MP f/1.8, sensore da 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, PDAF, DOL-HDR, OIS

f/1.8, sensore da 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, PDAF, DOL-HDR, OIS Grandangolare 14.1 mm da 16 MP f/2.2 con FoV da 123°, sensore da 1/3.09″, pixel da 1.0 µm,

f/2.2 con FoV da 123°, sensore da 1/3.09″, pixel da 1.0 µm, Teleobiettivo 2x 52 mm da 13 MP f/2.4, sensore da 1/3.4″, pixel da 1.0 µm, PDAF

f/2.4, sensore da 1/3.4″, pixel da 1.0 µm, PDAF Macro 22 mm da 2 MP f/2.4, sensore da 1/5″, pixel da 1.75 µm

Nonostante le somiglianze, il punteggio ottenuto su DxOMark da OPPO Find X3 Neo è piuttosto lontano da quello di Find X3 Pro. Con 115 punti, non svetta nella classifica dei migliori camera phone, per quanto avrebbe le potenzialità per farlo. Come avete visto, infatti, l'hardware non ha molto da invidiare ai modelli più blasonati ed infatti la fotocamera principale restituisce foto generalmente piacevoli. Colori ben calibrati, gamma dinamica ampia, dettaglio elevato e la modalità Ritratto si comporta bene. Ma la messa a fuoco è migliorabile, la profondità di campo è limitata e con poca luminosità c'è una tendenza alla sottoesposizione. Grazie al teleobiettivo dedicato, le capacità di zoom sono molto buone e il FoV offerto dal grandangolare si dimostra piuttosto ampio.

I video catturati da OPPO Find X3 Neo hanno una qualità rispettabile. Seppur non siano i migliori nella sua fascia, hanno una buona esposizione anche con poca luce, un alto livello di dettaglio ed un bilanciamento del bianco stabile. Anche se ottica, la stabilizzazione non è efficace in movimento, il rumore è visibile con luci sfavorevoli e si notano degli artefatti in alcune circostanze.

Ecco la top 10 (invariata) dei miglior camera phone per DxOMark:

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra 132 – Huawei P40 Pro 131 – OPPO Find X3 Pro, vivo X50 Pro+ 130 – iPhone 12 Pro Max 128 – Xiaomi Mi 10 Pro, iPhone 12 Pro, vivo X60 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 125 – Honor 30 Pro+ 124 – iPhone 11 Pro Max, OnePlus 9 Pro

