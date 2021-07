OnePlus Nord N100 si aggiorna ad Android 11 | Download

Similmente a quanto avvenuto solo pochi giorni fa con il modello N10, anche il piccolo della famiglia da il benvenuto alla nuova versione di Android nella sua incarnazione stabile. OnePlus Nord N100 ha cominciato a ricevere la OxygenOS 11 basata su Android 11, con tutte le novità del caso: continuate a leggere per maggiori dettagli e per il link al download.

Android 11 arriva a bordo di OnePlus Nord N100: tutte le novità della OxygenOS 11 | Download

Per quanto riguarda le patch di sicurezza, troviamo quelle datate giugno 2021; inoltre il changelog riporta le solite novità di Android 11 e della OxygenOS 11 anche per l'aggiornamento dedicato al piccolo OnePlus Nord N100. Abbiamo un'interfaccia rinnovata, la scorciatoia per la Dark Mode, cambiamenti per l'app Fotocamera e tutte le varie ottimizzazioni che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso dei mesi precedenti. Per maggiori dettagli sul dispositivo date un'occhiata anche alla nostra recensione!

Il primo aggiornamento ad Android 11 e alla OxygenOS 11 per Nord N100 è attualmente in fase di rilascio tramite OTA sia in Europa che negli USA: se siete interessati al flash manuale, qui trovate il link per il download. Infine, come al solito, vi segnaliamo la politica di aggiornamenti di OP: Android 11 sarà l'unico major update che riceverà il modello N100.

