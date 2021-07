OnePlus Nord N10: parte l’aggiornamento ad Android 11

Se vi ricordate, qualche settimane dopo l'annuncio ufficiale di OnePlus Nord N10 (e N100) venne specificato che questa fascia di smartphone avrebbe ricevuto un solo major update. Una notizia che turbò non poco la community OnePlus, abituata negli anni precedenti ad un'azienda che si impegnava per offrire un supporto software migliore della concorrenza. Così non è più, dato che nell'ultimo anno OnePlus si è dimostrata indietro rispetto alla concorrenza nella cadenza degli aggiornamenti (oltre che nella qualità). Se foste interessati all'argomento, c'è anche un articolo dedicato con le tempistiche delle varie aziende. Fatto sta che Nord N10 sta iniziando a ricevere ufficialmente l'aggiornamento ad Android 11, come dimostrano le testimonianze in rete.

Sta iniziando il roll-out di Android 11 per OnePlus Nord N10





L'aggiornamento ad Android 11 è stato segnalato da un possessore americano di OnePlus Nord N10 ma brandizzato T-Mobile. Anche perché sul sito OnePlus non se ne parla in alcun modo ed è strano, visto che di solito il roll-out viene annunciato con tanto di changelog completo. L'annuncio potrebbe quindi arrivare nel corso della giornata, a meno che il roll-out non sia partito per errore come ogni tanto può capitare. L'unica modifica che possiamo carpire dagli screenshot riguarda le patch di sicurezza, che da quelle di maggio della OxygenOS 10.5.13 passano a quelle di giugno.

La speranza è che quindi non manchi molto al rilascio pubblico dell'aggiornamento ad Android 11 per OnePlus Nord N10 e N100, anche perché fra pochi mesi arriverà Android 12. Ma come già sappiamo, l'undicesima versione del robottino verde sarà l'unica che riceveranno i due mid-range targati OnePlus.

