OnePlus Nord N10 si aggiorna ad Android 11 | Download

Se vi ricordate, qualche settimane dopo l'annuncio ufficiale di OnePlus Nord N10 (e N100) venne specificato che questa fascia di smartphone avrebbe ricevuto un solo major update. Una notizia che turbò non poco la community OnePlus, abituata negli anni precedenti ad un'azienda che si impegnava per offrire un supporto software migliore della concorrenza. Così non è più, dato che nell'ultimo anno OnePlus si è dimostrata indietro rispetto alla concorrenza nella cadenza degli aggiornamenti (oltre che nella qualità). Se foste interessati all'argomento, c'è anche un articolo dedicato con le tempistiche delle varie aziende. Fatto sta che finalmente OnePlus Nord N10 sta iniziando a ricevere ufficialmente l'aggiornamento ad Android 11: la OxygenOS 11 è disponibile per tutti gli utenti in possesso del mid-range.

Android 11 arriva a bordo di OnePlus Nord N10: tutte le novità della OxygenOS 11 | Download

Dopo il primo avvistamento di alcune settimane fa ecco che l'aggiornamento ad Android 11 debutta finalmente a bordo di tutti gli smartphone OnePlus Nord N10 in circolazione. Sul forum ufficiale è stato pubblicato il changelog completo (lo trovate in fonte) con tutte le novità del caso: ormai gli appassionati di OnePlus conoscono bene l'ultima OxygenOS 11 e il lancio sul modello Nord N10 non porta differenze. Similmente a quanto visto in precedenza, con il pre-rilascio, le patch di sicurezza sono datate giugno 2021. Ricordiamo che la nuova versione della OxygenOS porta con sé un'interfaccia rinnovata, più fresca e con varie ottimizzazioni; viene aggiornata anche l'interfaccia delle fotocamera ed è stata aggiunta una scorciatoia per la Dark Mode.





Il primo aggiornamento ad Android 11 per OnePlus Nord N10 arriva con la versione firmware 11BE89BA ed è attualmente in fase di rilascio via OTA: se invece siete interessati al flash manuale, qui trovate il link per il download. Prima di lasciarvi, ricordiamo – come ben sappiamo – che l'undicesima versione dell'OS robottino verde sarà l'unico major update che riceveranno i mid-range N10 ed N100.

