OnePlus 8T riceve la OxygenOS 11.0.9.9: tutte le novità

Dopo la conferma in merito alla possibilità di disattivare il limite alle app con la OxygenOS 12 e al primo aggiornamento dedicato al modello Nord 2, arrivano novità anche per OnePlus 8T con la nuova OxygenOS 11.0.9.9. Ecco tutti i dettagli della versione software dedicata all'ex flagship, ora in fase di roll out alle nostre latitudini.

OnePlus 8T: arriva l'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.9.9

Il changelog della OxygenOS 11.0.9.9 per OnePlus 8T non si presenta particolarmente ricco, ma almeno sono presenti alcune migliorie. Oltre alla risoluzione di problemi non meglio specificati è presente anche un fix che va a correggere un difetto riscontrato dalla fotocamera durante l'utilizzo della modalità notturna del brand cinese.

Sistema Migliorata la stabilità e risolti problemi noti

Telecamera Risolto il problema per cui lo schermo poteva lampeggiare durante le riprese in modalità Nightscape

OnePlus Store Un modo intuitivo e conveniente per gestire il tuo account OnePlus, ottenere supporto facile, scoprire entusiasmanti vantaggi riservati ai membri e acquistare prodotti OnePlus.



L'update è attualmente in fase di rilascio in versione EU ed NA tramite OTA. Non appena sarà disponibile al download, il nuovo aggiornamento per OnePlus 8T potrà essere scaricato direttamente tramite questo articolo (per chi preferisce il flash manuale).

