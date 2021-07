OnePlus 6T può far girare i giochi PC… grazie a Windows 11

Microsoft ha ufficialmente tolto il velo da Windows 11 e abbiamo scoperto come sarà fatta la nuova versione del diffusissimo sistema operativo. C'è chi lo sta già testando, ma il rilascio pubblico inizierà verso fine 2021 sui PC di tutto il mondo, ma non solo. Essendo il mondo dell'elettronica sempre più ibrido, oltre a quella x64 di Windows 11 esiste anche una versione ARM64 pensata per dispositivi come Surface Pro X. Ma essendo questa build adattabile ai processori targati Qualcomm, non c'è voluto molto prima che qualcuno ne facesse un porting su smartphone come Xiaomi Mi 8 e OnePlus 6T.

Aggiornamento 09/07: un nuovo video ci mostra il funzionamento di Windows 11 a bordo di OnePlus 6T con tanto di sessione gaming. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Windows 11 su Qualcomm diventa realtà a bordo di OnePlus 6T e Xiaomi Mi 8

Il lavoro di sviluppo è stato svolto all'interno del progetto Renegade da parte del team EDK2. Lo stesso che lavorò in precedenza sul porting di Windows 10 proprio su Xiaomi Mi 8 e OnePlus 6T. E nel video di seguito vediamo proprio un'unità dell'ex flagship OnePlus con a bordo la precedente build di Windows su cui viene aggiornata quella di ultima fattura. Come prevedibile, l'installazione di questa “ROM” porta con sé pregi e difetti: comparti come touch screen, porta USB e scheda grafica funzionano, mentre Wi-Fi, Bluetooth e speaker no. Insomma, tutt'altro che perfetto, ma già il fatto di vedere Windows 11 su uno smartphone è decisamente impressionante. Specialmente se si considera che con questo OS a bordo, OnePlus 6T riesce a far girare giochi come GTA 4, Far Cry, Minecraft, SimCity 5, Need for Speed: Most Wanted, CS:GO ed altri ancora.

L'installazione di Windows 11 è riuscita anche con Xiaomi Mi 8 e con successo parziale, dato che anche in questo caso alcuni elementi non funzionano (come touch screen e USB). Insomma, probabilmente Windows 11 non diventerà una realtà concreta per il mondo mobile, ma è evidente che ci siano dei punti in comune. Basti pensare che la stessa versione ufficiale dell'OS di Redmond supporterà ufficialmente l'installazione delle app Android.

Ecco come gira Windows 11 su OnePlus 6T | Aggiornamento 09/07

La possibilità di far girare Windows 11 su smartphone come OnePlus 6T ha solleticato il palato di coloro che vorrebbero giocare ai titoli PC in mobilità. A soddisfare la curiosità di coloro che sono curiosi di vedere il risultato ci pensa lo youtuber edi194, con la pubblicazione di vari video dimostrativi. Nei video pubblicati vediamo come OnePlus 6T con Windows 11 sia in grado di far girare titoli del calibro di Prototype, Mafia 2, Call of Duty: Modern Warfare 2, Dead Space, Hitman 4: Blood Money, Cuphead, Postal 2 e Alien: Isolation.

Ovviamente questa è una lista parziale, visto che il supporto a Windows on ARM permette allo smartphone di far girare potenzialmente qualsiasi gioco PC. A patto che non siano troppo famelici di prestazioni o che abbiano incompatibilità di qualche tipo. Ovviamente non aspettatevi miracoli: mentre titoli modesti nelle prestazioni come Cuphead girano molto fluidi, giochi come Alien: Isolation e Prototype offrono un frame rate basso, per quanto non in maniera del tutto insufficiente.

