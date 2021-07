OnePlus 6 e 6T ricevono la nuova OxygenOS Open Beta 2 | Download

Dopo il rilascio della prima versione Beta gli utenti irriducibili in possesso di OnePlus 6 e 6T sono stati premiati con un nuovo aggiornamento: la compagnia cinese ha rilasciato la OxygenOS 11 Open Beta 2, con alcuni miglioramenti. Di seguito trovate tutti i dettagli e i link al download.

OnePlus 6 e 6T: tutte le novità dell'aggiornamento alla OxygenOS Open Beta 2 | Download

Come si evince dal changelog presente qui sotto, la OxygenOS 11 Open Beta 2 per la “vecchia” generazione di flagship arriva con tutta una serie di migliorie per la gestione delle temperature e la stabilità del sistema. Il team software ha risolto anche un problema dell'app Fotocamera e ottimizzato la connettività Wi-Fi.

Sistema Ottimizzata la gestione del controllo del surriscaldamento con app di terze parti Stabilità del sistema migliorata e problemi noti risolti

Telecamera Risolto il problema delle immagini scattate che non potevano essere salvate

Rete Migliorata la connettività Wi-Fi 5G



Il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 11 Open Beta 2 per OnePlus 6 e 6T è attualmente in fase di rilascio per tutti i dispositivi interessati: per il flash manuale, all'interno di questo articolo trovate i link al download per entrambi i modelli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu