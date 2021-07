OnePlus 6 e 6T: la prima OxygenOS 11 Beta è già qui | Download

Gli appassionati di OnePlus in possesso di uno dei top precedenti hanno ricevuto una piacevole sorpresa. Il debutto della OxygenOS 11 Open Beta 1 per OnePlus 6 e 6T – inizialmente previsto per il mese di agosto – è stato anticipato: la nuova release è già disponibile al download per tutti gli utenti interessati a provare Android 11!

OnePlus 6 e 6T ricevono la OxygenOS 11 Open Beta 1: tutte le novità e i link al download

Di seguito trovate il changelog completo dell'aggiornamento, con tutte le novità della OxygenOS 11 Open Beta 1 per OnePlus 6 e 6T.

Sistema Aggiornato alla versione OxygenOS 11 Nuovo design dell'interfaccia utente per un'esperienza più confortevole con varie ottimizzazioni dei dettagli Poiché si tratta di un grande aggiornamento Android con nuove funzionalità, il processo di aggiornamento potrebbe essere un po' più lungo: sii paziente.

Game Space Casella degli strumenti di gioco aggiunta nella modalità Fnatic. Ora puoi scegliere tre modalità di notifica: solo testo, avviso e blocco, per un'esperienza di gioco coinvolgente Funzione di risposta rapida aggiunta in una piccola finestra per Instagram, WhatsApp e Telegram (abilitala scorrendo verso il basso dagli angoli in alto a destra/sinistra dello schermo in modalità di gioco) Funzione di prevenzione degli errori di tocco aggiunta. Per abilitare, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, fai clic e verrà visualizzata la notifica

Telecamera Aggiornata l'interfaccia utente della fotocamera e ottimizzati alcuni dei percorsi delle funzioni per offrire una maggiore comodità di utilizzo

Ambient Display Stile orologio Insight appena aggiunto. Cambierà in base ai dati di utilizzo del telefono (Impostazioni > Personalizzazione > Orologio sul display ambientale) Funzione Canvas aggiunta (Impostazioni – Personalizzazione – Sfondo – Canvas – Scegli l'anteprima della foto e sarà generata automaticamente)

Dark Mode Aggiunta una scorciatoia per la Dark Mode, puoi aprire il pannello Impostazioni rapide e trovarla Supportato l'abilitazione automatica in base al tempo e all'orario (Impostazioni – Display – Modalità scura – Accensione automatica – Abilita automaticamente dal tramonto all'alba / Intervallo di tempo personalizzato)

Shelf Nuovo design dell'interfaccia Shelf, ora è più chiara Aggiunto widget meteo, effetto di animazione più intelligente



Dopo aver visto tutte le novità relative all'aggiornamento Beta, di seguito trovare sia dove scaricare i file per entrambi gli smartphone che i dettagli sul roll back.

Dove scaricare la OxygenOS 11 Open Beta 1 per OnePlus 6/6T | Come effettuare il roll back ad Android 10

La nuova release beta è stata appena rilasciata dalla casa cinese. Come al solito vi ricordiamo che si tratta di una build sperimentale, dedicata agli utenti più esperti e che sanno bene cosa aspettarsi da una versione beta. Comunque per scaricare OxygenOS 11 Open Beta 1 per OnePlus 6 e 6T non dovrete far altro che dare uno sguardo a questo articolo, dove troverete i link al download.

Ma come fare per effettuare il roll back da Android 11 Beta ad Android 10? Niente paura perché la casa cinese ha messo ha disposizione sia i pacchetti per il roll back che i dettagli sulla procedura. Trovate i file e le info direttamente nella pagina di cui sopra (quella relativa ai download).

