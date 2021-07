Ninebot C15 è il monopattino leggero pensato per il pubblico femminile

Il monopattino elettrico è qualcosa che piace a sempre più persone. Bambini e adulti li guidano ormai come se fosse una cosa naturale e brand importanti si attrezzano per fornire le migliori alternative per ogni esigenza. Così come ha fatto Ninebot, che ha lanciato il monopattino elettrico C15, leggero e prestante, pensato espressamente per le donne ad un prezzo interessante.

Ninebot C15: tutto sul nuovo monopattino elettrico pensato per le donne

Come già anticipato, la struttura di questo nuovo Ninebot si avvale della leggerezza come punto di forza, pesando appena 10.6 kg. Questo, permette di trasportarlo una volta piegato in maniera rapida e senza sforzi. Passando poi alle sue specifiche, abbiamo una portata di carico fino a 75 kg, mentre il manubrio è regolabile per persone fino a 180 cm. La batteria da 3.900 mAh con tecnologia BMS ed il motore da 260W permettono di raggiungere un'autonomia di 15 km.

Quanto alla velocità massima, siamo intorno ai 20 km/h, ideale per il percorso urbano. Inoltre, riesce a salire anche un certo grado di inclinazione che non preoccupa nelle salite un po' più ripide. Gli pneumatici sono realizzati in gomma, quindi si adattano davvero bene al manto stradale. Presente un freno a mano meccanico.

Il nuovo Ninebot C15 arriva in Cina e lo fa con un prezzo di listino pari a circa 169€ (1.299 yuan), che lo rende sicuramente interessante. Ovviamente, la speranza è che arrivi anche qui da noi, magari già in store più noti come Banggood.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu