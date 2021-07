MIUI 12.5 e 12: tutti i bug sugli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

La MIUI 12.5 sta arrivando sui modelli più recenti prodotti da Xiaomi, Redmi e POCO, come dimostra la roadmap ufficiale, ma i bug possono essere all'ordine del giorno, anche nel caso della precedente MIUI 12. Presentata ufficialmente a fine 2020, la nuova versione della UI di Xiaomi si sta dimostrando particolarmente apprezzata. Oltre al redesign estetico adottato, il firmware introduce varie novità funzionali, in primis un aumento di privacy e sicurezza. Ciò non significa, però, che non ci siano build con problemi più o meno rilevanti che affliggono alcuni modelli.

In modo da avere una panoramica quanto più ampia possibile, abbiamo creato un articolo contenente tutti i bug noti discussi all'interno della community. Non è detto che, se avete lo smartphone indicato, l'abbiate riscontrato anche voi. Ovviamente vi invitiamo a farci sapere nella sezione “Commenti” la vostra, qualora aveste riscontrato problemi che non sono elencati. Per completezza, ci teniamo a specificare che si tratta di bug relativi al mese di settembre e non ai mesi precedenti, seppur potrebbero continuare ad esserci anche a mesi di distanza. Ci teniamo a specificare che, per ovvie ragioni logistiche, i bug che trovate riportati potrebbero essere stati risolti. Data la loro quantità, non possiamo tenere traccia di ognuno di essi e cancellarli nel caso sparissero.

Ultimo aggiornamento: 17 luglio

Ecco la lista dei bug software della MIUI 12.5 e 12 che affliggono gli smartphone Xiaomi

MIUI 12.5/12

23/06/21 – Dopo l'aggiornamento alla MIUI 12.5, diversi smartphone hanno problemi col touch screen. Qua trovate tutti i dettagli.

15/06/21 – C'è un fastidioso bug della MIUI 12/12.5 che riguarda un malfunzionamento di notifiche e player audio nella tendina. Qua trovate tutti i dettagli.

23/03/21 – Molti utenti hanno lamentato un malfunzionamento dell'app MSA, il sistema della MIUI che gestisce le inserzioni pubblicitarie. In tal caso, vi invitiamo a consultare l'articolo dedicato.

13/12/21 – Alcuni utenti stanno segnalando la scomparsa dell'effetto di trasparenza durante l'utilizzo del Control Center. Al suo posto c'è una schermata mono-cromatica grigia, visivamente meno appagante rispetto a prima (1, 2, 3). Ma non sarebbe un bug, bensì una scelta di Xiaomi in modo da appesantire meno le prestazioni per i modelli meno prestanti.

29/12/20 – Diversi smartphone Xiaomi stanno avendo problemi con lo streaming su Amazon Prime Video: pur avendo la certificazione Widevine L1 abilitata, i video rimangono in 480p. L'azienda ne è a conoscenza e ha detto che sta cercando di capire come risolvere.

29/12/20 – Alcuni utenti stanno avendo problemi con il crash improvviso delle app di YouTube ed Instagram (1, 2, 3, 4, 5). Gli sviluppatori stanno lavorando per risolvere: nel frattempo, potete provare a risolvere pulendo cache e data dell'app e riavviare lo smartphone.

20/11/20 – Gli sviluppatori Xiaomi stanno indagando ad un bug della MIUI che colpisce diversi dispositivi. L'aggiornamento MIUI 12 Beta 20.11.16 ha fatto scaturire un problema di flashing nell'apertura di pagine a tinta gialla. Un bug di nicchia ma che riguarda modelli quali Xiaomi Mi 10, Mi 9 Lite, Mi CC9, Mi 9T Pro e Redmi K20 Pro.

13/11/20 – Ci sono problemi con l'app Mi Health, scomparsa dall'app drawer. Qua trovate tutti i dettagli.

06/11/20 – Il changelog dell'ultima MIUI 12 Beta riporta come su Xiaomi Mi Note 10, Mi 9T e Redmi K20 ci siano problemi di volume basso con lo speaker. Per questo la Beta è stata temporaneamente sospesa, in modo da poter correggere questo bug.

02/11/20 – Gli utenti con smartphone aggiornati a MIUI 12 (ma anche MIUI 11) hanno problemi con gli aggiornamenti delle app di sistema. Qua trovate tutti i dettagli.

29/10/20 – Il report settimanale dei bug della MIUI 12 indica problemi di interruzione dell'app Truecaller, in risoluzione da parte dei suoi sviluppatori.

23/10/20 – Vari utenti si stanno lamentando di problemi con l'autonomia dopo aver aggiornato alla MIUI 12. Qua trovate tutti i dettagli.

20/10/20 – Con l'aggiornamento dell'app Sicurezza alla versione 4.2.6, la visualizzazione dell'utilizzo della batteria è limitata a sole 24 ore. Un moderatore ha segnalato che, viste le diverse segnalazioni, gli sviluppatori considereranno come agire. Tuttavia, non è chiaro se si tratti di un bug o di una scelta ben specifica dell'azienda.

07/10/20 – Diversi utenti stanno segnalando l'impossibilità di inserire uno spazio nella compilazione di nome e cognome nell'app Rubrica della MIUI 12.

02/10/20 – Questa volta parliamo di un bug che sembra affliggere molteplici modelli, essendo legato alla MIUI 12 in sé. I problemi riguardano Google Assistant, modalità Scura ed Always-On Display: ve ne parliamo qua.

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra e Mi 11 Lite

17/07/21 – L'aggiornamento alla MIUI 12.0.8 Global, 12.0.11 Global e 12.5.3 Global ha comportato problemi su Xiaomi Mi 11 Lite 4G, con il touch screen che non funziona come dovrebbe.

06/06/21 – Lo Xiaomi Mi 11 aggiornato alla MIUI 12.5.1 EEA e Global può incorrere nell'impossibilità di connettersi alle reti Wi-Fi.

06/06/21 – Dopo l'aggiornamento alla MIUI 12.5 in Europa, i possessori di Xiaomi Mi 11 Ultra hanno avuto grossi problemi software legati al GPS. Qua trovate tutti i dettagli.

29/05/21 – Chi ha aggiornato alla MIUI 12.0.6 brand Vodafone sta lamentando di aver brickato il telefono, rimanendo in loop sul logo Mi all'avvio. Nel caso non aveste ancora aggiornato, aspettate a farlo per capire se sia un caso isolato o meno.

Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro

29/10/20 – Come riscontrato dagli utilizzatori delle ROM MIUI 12.0.5.0/12.0.4.0 EEA Stable, Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro hanno problemi di volume basse durante la registrazione dei vocali. Il fix arriverà con la release successiva.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

23/06/21 – C'è chi, fra chi ha uno Xiaomi Mi 10 con MIUI 12.5.1 Global, lamenta che le chiamate in arrivo appaiono con numero sconosciuto, nonostante chi chiama non l'abbia impostato.

29/05/20 – L'aggiornamento alla MIUI 12.5 in Europa sta dando problemi di mancato segnale della scheda SIM, irrisolvibile anche provando a toglierla e rimetterla o a riavviare. L'unica soluzione sembrerebbe fare un ripristino software, in attesa di un aggiornamento che fixi il bug.

28/10/20 – L'aggiornamento ad Android 11, ancora in fase preliminare, sta dando problemi con le notifiche di WhatsApp. Si nota anche un problema di ritardo con l'apertura delle app.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

14/01/21 – Un bug impedisce il corretto segnale connettivo su Xiaomi Mi 10 Lite. Qua trovate tutti i dettagli.

28/09/20 – Con la ROM MIUI 12.0.2.0 EEA, potreste non sentire la voce in chiamata con il vostro Xiaomi Mi 10 Lite 5G, specialmente per quanto riguarda le unità italiane. Qua trovate tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Note 10 e Mi Note 10 Lite

23/06/20 – Con l'aggiornamento alla MIUI 12.5.1 Global, alcuni possessori di Xiaomi Mi Note 10 stanno lamentando rallentamenti del sistema.

15/10/20 – Dopo Redmi Note 9, anche Xiaomi Mi Note 10 Lite sta avendo problemi con il sensore di prossimità. Qua trovate tutti i dettagli.

Xiaomi Mi 9

Mi Pilot – Attraverso il programma di testing si è notato come Xiaomi Mi 9 abbia problemi della visualizzazione delle icone nella status bar quando si attiva il Tema Scuro. La riproduzione di video in schermata flottante porta ad avere una schermata nera. Utilizzando i widget della MIUI, quello relativo al Calendario non funziona, mentre le notifiche di WhatsApp non hanno suoni. Inoltre, la funzione fotografica HDR non funziona quando si scatta in modalità Macro e l'app Meteo restituisce un errore di impossibilità di utilizzo.

Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro

06/06/21 – Dopo aver aggiornato Xiaomi Mi 9T alla MIUI 12.1.2 Global, sono stati segnalati numerosi problemi di lag e freeze nell'utilizzo quotidiano. Le segnalazioni comprendono consumo eccessivo della cache, rallentamenti per fotocamera e Galleria e blocchi per home, app di sistema e terze parti e Play Store.

11/09/20 – Gli stessi problemi di consumi anomali della batteria di Xiaomi Mi 9T con la MIUI 11 ed Android 10 sono riscontrati anche con la MIUI 12. Sin da subito la nuova versione della UI ha dato problemi a Mi 9T, come nel caso del bug della barra delle notifiche. Purtroppo è da un anno che Mi 9T sta avendo problemi di autonomia, pertanto ci auguriamo che possa essere risolto a breve.

Mi Pilot – Grazie al lavoro svolto dai membri del programma Mi Pilot, sono stati scovati molti bug all'interno della MIUI 12 per Mi 9T. Per esempio la visualizzazione errata del testo in WhatsApp, la gesture per le App Recenti che ogni tanto non funzionano o il flickering dello schermo durante lo sblocco. Ma anche le finestre flottanti nere con App Lock o in riproduzione video, il non funzionamento del widget Calendario, le icone delle notifiche che scompaiono, traduzioni inglese/cinese mancanti, niente animazione di doppio tap sulle notifiche, l'incompatibilità di Android Auto quando ci sono Dual Apps, l'app Mi Video che crasha e la modalità Casting che si blocca.

Mi Pilot – La fase di testing della MIUI 12 ha rivelato problemi con l'Always-On Display, il quale mostra l'orario in modalità AM/PM pur avendolo impostato a 24h. Lo scrolling degli widget nella home porta inavvertitamente ad abbassare la tendina delle notifiche. E come per Mi 9 e Mi 9T, i video in schermata flottante diventano una schermata nera, il widget Calendario non funziona e la tastiera si blocca nella lock screen.

Xiaomi Mi MIX 3 5G

21/05/21 – Con l'aggiornamento MIUI 12.0.5 EEA, chi ha uno Xiaomi Mi MIX 3 5G sta lamentando che il microfono ha un volume troppo basso.

23/09/20 – Dopo essersi aggiornato alla MIUI 12 Stable, alcuni utenti hanno notato che i Super Wallpaper non funzionano più su Xiaomi Mi MIX 3 5G. Pur essendo nella lista dei modelli compatibile, il modello 5G dell'ultimo esponente della famiglia Mi MIX non fa più girare normalmente gli sfondi animati. Come ci informa un moderatore Xiaomi, il problema potrebbe essere arginabile con un'update dell'app Temi.

14/09/20 – L'aggiornamento alla MIUI 12 ha creato problemi al reparto connettività di Xiaomi Mi MIX 3 5G. L'update ha impossibilitato alcuni utenti ad avere il normale supporto 5G, castrando la connessione alle reti di nuova generazione. Un problema non da poco: se volete che il 5G continui a funzionare, l'invito è quello di rimanere con la precedente MIUI 10.3.23.0.PEMEUXM fintanto che Xiaomi non fixerà il problema. A meno che non usiate il 5G, in quel caso potete valutare comunque di aggiornare.

Xiaomi Mi A2 Lite

16/11/20 – Si verificano dei lag di sistema con la MIUI 12.0.2.0 Global su Xiaomi Mi A2 Lite. Con il prossimo aggiornamento sarà rilasciato un fix per migliorare la fluidità generale.

Redmi K30 Pro

14/01/21 – Un bug presente su Redmi K30 Pro forza la chiusura del POCO Launcher con le ROM MIUI 12.2.3 EEA e Global su base Android 11.

Redmi K20

11/11/20 – Su Redmi K20 ci sono dei problemi di lag con la cattura di foto in seguito all'aggiornamento della MIUI 12. Il motivo sarebbe legato ai watermark dell'app fotografica, pertanto con l'ultima Beta sono stati disabilitati per aumentare la velocità.

Redmi Note 10, Note 10S e Note 10 Pro

17/07/21 – Chi possiede Redmi Note 10S ed ha aggiornato alla MIUI 12.5.8 EEA segnala il malfunzionamento della rete dati con la connettività 4G.

15/06/21 – L'aggiornamento alla MIUI 12.0.11 Global ha comportato rallentamenti di sistema su Redmi Note 10.

06/06/21 – Con l'aggiornamento alla MIUI 12.0.3 EEA e MIUI 12.0.5/12.0.10 Global, gli utenti hanno testimoniato una riduzione della sensibilità del touchscreen di Redmi Note 10.

29/05/21 – L'aggiornamento alla MIUI 12.0.14 Global sta dando problemi di impossibilità di connessione Wi-Fi. Il problema pare dipendere da un malfunzionamento del DNS Privato presente nel sistema operativo. In caso anche voi aveste questo bug, provate a risolverlo usando ADB per disinstallare quest'app: com.google.android.networkstack. In questa guida vi spieghiamo come fare.

21/05/21 – Chi ha un Redmi Note 10 Pro con MIUI 12.0.15 EEA e 12.0.14 Global lamenta come il sensore di prossimità funzioni male. L'azienda promette ulteriori ottimizzazioni.

21/05/21 – Con le ROM MIUI 12.0.5 e 12.0.9 Global, il touch screen di Redmi Note 10 sembra essere peggiorato: è in arrivo un fix software.

15/05/21 – I possessori di Redmi Note 10 Pro con ROM MIUI 12.0.15 EEA e 12.0.14 EEA segnalano un flickering anomalo quando si attiva la modalità Scura. Questo avviene a causa del cambio di frame rate che influisce sullo schermo OLED.

15/05/21 – Continuano le segnalazioni sulle anomalie del sensore di prossimità, questa volta per Redmi Note 10 Pro con MIUI 12.0.15 EEA e 12.0.14 Global. Xiaomi promette ulteriori ottimizzazioni.

Redmi Note 9, Note 9S e Note 9 Pro

17/07/21 – Chi ha aggiornato Redmi Note 9 alla MIUI 12.0.1 con Android 11 su Redmi Note 9 sta segnalando disservizi del Wi-Fi, non riuscendo a connettersi o subendo scollegamenti.

17/07/21 – L'aggiornamento MIUI 12.0.1 Global con Android 11 su Redmi Note 9 Pro sta dando problemi, con lo smartphone che non riesce ad accendersi bloccandosi sul logo Mi all'avvio. Xiaomi consiglia di forzare il riavvio dello smartphone con il tasto Power.

06/06/21 – Dopo l'aggiornamento della MIUI 12 Global con Android 11, alcuni possessori di Redmi Note 9 hanno segnalato che le schede SIM non vengono più rilevate.

21/05/21 – Con l'aggiornamento alla MIUI 12.0.2 Global, i possessori di Redmi Note 9S stanno lamentando lag di sistema e rallentamenti nell'utilizzo quotidiano.

16/11/20 – I possessori di Redmi Note 9 Pro stanno avendo problemi di riavvii imprevisti. Qua trovate tutti i dettagli.

16/11/20 – Ci sono problemi con la stabilizzazione EIS di Redmi Note 9 con la ROM MIUI 12.0.2.0. Il problema deriva dalle ultime patch MTK ARcore, è in lavorazione un fix per ripristinarne il corretto funzionamento.

28/10/20 – Continuano i problemi per Redmi Note 9 Pro. Questa volta, però, è qualcosa di trascurabile, con la scritta “Quick Charge” che si sostituisce per errore a quella “Turbo Charge”.

21/10/20 – Con le release 11.0.4.0/11.0.5.0/11.0.7.0 Global e 11.0.4.0/11.0.6.0 EEA alcuni utenti stanno avendo problemi di funzionamento dello speaker. Purtroppo il bug si ripresenta anche con le ultime build: Xiaomi ha confermato di star investigando sul fenomeno.

20/10/20 – Dopo l'aggiornamento alla MIUI 12, alcuni utenti lamentano problemi con la fotocamera di Redmi Note 9. Qua trovate tutti i dettagli.

28/09/20 – Se avete un Redmi Note 9 Pro con la MIUI 11.0.1.0/11.0.3/11.0.4 EEA o la 11.0.5.0 Global, potrete aver riscontrato riavvii improvvisi. L'azienda ne è cosciente e sta lavorando ad un aggiornamento per risolverli.

28/09/20 – Nel caso del duo Note 9 Pro e 9S, le MIUI 11.0.3.0 EEA e 11.0.10.0/11.0.11.0 Global hanno problemi con l'impossibilità di sentire l'audio in chiamata. Un aggiornamento risolutivo è già stato parzialmente rilasciato e dovrebbe arrivare a tutti in questi giorni.

Redmi Note 8, 8T & 8 Pro

14/01/21 – La ROM MIUI 12.0.3.0 EEA sta comportando problemi di bootloop agli utenti con Redmi Note 8 Pro. Dopo aver effettuato l'aggiornamento, lo smartphone entra in modalità recovery in maniera anomala. Qua trovate tutti i dettagli.

01/11/20 – I possessori di Redmi Note 8 e 8T stanno riscontrando problemi con la scomparsa dell'indicatore per le gestures full screen (la barra in basso) dopo aver aggiornato alla MIUI 12. Qua trovate tutti i dettagli.

25/10/20 – L'aggiornamento ad Android 10 sembra aver “rotto” il sensore di luminosità automatica. Qua trovate tutti i dettagli.

19/10/20 – Dopo l'aggiornamento alla MIUI 12, alcuni possessori di Redmi Note 8 Pro stanno lamentando problemi con i consumi energetici. Dopo varie segnalazioni, i moderatori hanno fatto presente che si tratta di un bug relativo ad Android e che stanno lavorando per risolverlo.

16/09/20 – Alcuni possessori di Redmi Note 8 Pro segnalano l'impossibilità di aprire la pagina con le informazioni della memoria (Storage Details) dopo aver aggiornato alla MIUI 12. Come confermato dai moderatori, il bug è noto agli sviluppatori e sarà risolto con uno dei prossimi aggiornamenti futuri.

03/09/20 – Con l'aggiornamento alla MIUI 12, qualche unità di Redmi Note 8 Pro ha riscontrato un bug relativo al Control Center. All'interno dei vari Quick Toggles presenti è apparentemente scomparso quello relativo alla funzione di Auto Sync.

Mi Pilot – In fase di testing della MIUI 12 Global, si è scoperto che il watermark nella fotocamera indica un modello sbagliato. Inoltre, Google Pay smette di funzionare, le notifiche di WhatsApp sono visualizzate male, la barra delle gesture ha qualche problema di trasparenza e nelle opzioni di Hotspot mancano alcune voci.

Redmi Note 7

16/11/20 – Nella MIUI 11.0.4.0 Global non funziona bene la fotocamera di Redmi Note 7, con gli utenti che si trovano costretti a chiuderla in maniera forzata. Xiaomi ha sottoposto il bug a Qualcomm.

Redmi Note 7 Pro

25/09/20 – Un possessore di Redmi Note 7 Pro ha fatto notare che, con la MIUI 12, sia impossibile disabilitare la tendina delle notifiche nella lockscreen. L'azienda ha risposto che sarà fixato con i prossimi update.

Redmi 9A/9C

28/10/20 – Gli ultimi update per Redmi 9A e 9C stanno restituendo bug per quanto riguarda Dual App, Second Space e split-screen.

Redmi 6 Pro

16/11/20 – Se avete la MIUI 12.0.2.0 Global su Redmi 6 Pro, potreste aver riscontrato dei lag nell'utilizzo generale. Xiaomi sta lavorando ad un fix software per le prossime build.

POCO F2 Pro

28/10/20 – Dopo aver aggiornato alla MIUI 12.0.3.0, un bug colpisce le app lockate su POCO F2 Pro, le quali scompaiono dalla lista delle app recenti dopo un po' di tempo. Per quanto riguarda la MIUI 12.0.4.0, invece, sono stati riscontrati problemi di riavvii imprevisti.

20/10/20 – Similarmente a Redmi Note 9S, anche i possessori di POCO F2 Pro stanno avendo problemi con la connettività Wi-Fi e GPS. Qua trovate tutti i dettagli.

03/09/20 – L'aggiornamento alla MIUI 12 di POCO F2 Pro ha prima scombinato la certificazione Widevine L1, poi il Control Center. Con la nuova UI non pare funzionare lo sfondo sfocato, pertanto i Quick Toggles finiscono per sovrapporsi fastidiosamente alla schermata home sottostante. I moderatori sono coscienti di questo problema e verrà risolto con i prossimi updates.

POCO F1

10/11/20 – Se avete un POCO F1, potreste aver notato la rimozione di YouTube dalla lista di App Vault (1). I moderatori del forum hanno spiegato che la motivazione è legata ai bug riscontrati, ma non è dato sapere se e quando verrà reintrodotta.

28/10/20 – Coloro che hanno effettuato l'aggiornamento alla MIUI 12.0.2.0 su POCO F1 stanno avendo problemi di surriscaldamento durante la registrazione 4K a 60 fps. Nonostante l'hardware sia sollecitato con questa modalità, è un problema software di cui Xiaomi è al corrente. Inoltre, è scomparsa la schermata di sistema per la selezione degli wallpaper. Per quanto riguarda altre release software, ci sono bug relativi all'impossibilità di editare i video 4K nella Galleria, il non funzionamento della gesture Indietro nel video editor e gli effetti audio che si ripristinano ogni volta che si riavvia lo smartphone.

15/10/20 – Con l'aggiornamento alla MIUI 12 Global Stable stanno spuntando molti altri bug. Qua trovate tutti i dettagli.

11/09/20 – Anche POCO F1 fa parte dei modelli aggiornati alla MIUI 12 e non senza qualche bug. Sin da subito ci sono stati problemi, dato che è iniziata a circolare in rete una ROM spacciata per Stabile ma che in realtà era limitata agli utenti facenti parte del programma Mi Pilot. Dopodiché è arrivato l'aggiornamento MIUI 12 Global Stable ufficiale, ma si è venuto a creare un parapiglia di segnalazioni relativi a bug di varia natura. I moderatori dei gruppi dedicati si sono ritrovati a dover pure bannare diversi utenti particolarmente insistenti. Ma il punto è che è stato confermato che questi bug saranno risolti con i prossimi aggiornamenti.

Mi Pilot – Anche POCO F1 è stato testato a fondo, scovando diversi bug nella MIUI 12. Per esempio, cambiando Tema, si resettano le scorciatoie nel Control Center, così come ci sono problemi di refresh rate del launcher, le notifiche che non si aprono correttamente, malfunzionamenti delle gestures e crash del registratore schermo.

POCO X3 NFC

05/07/21 – Con il rilascio della MIUI 12.0.1 Global su base Android 11, chi ha aggiornato POCO X3 NFC sta segnalando problemi di touch screen, di sfocatura della barra di stato e rallentamenti di sistema. Il team POCO ha confermato di starci lavorando.

15/05/21 – I possessori di POCO X3 NFC lamentano malfunzionamenti del sensore di prossimità con la MIUI 12.0.7 EEA. Il problema deriva dall'algoritmo che lo gestisce, su cui influisce un sensore di luminosità che non lavora bene quando si trova in contesti poco luminosi. È in arrivo un fix software.

23/11/20 – Uno strano bug colpisce il display di POCO X3 NFC, cambiandone la tonalità del colore inavvertitamente. Qua trovate tutti i dettagli.

16/11/20 – La MIUI 12.0.4.0 EEA e Global ha abbassato il volume dell'audio su POCO X3. Il perché deriva da un'ottimizzazione del sonoro per ridurre le vibrazione della back cover, ma con effetti non propriamente ottimali. Inoltre, sono stati constatati dei problemi di freeze con l'app Discord con le ROM 0.3.0 e 12.0.2.0, sia EEA che Global. In entrambi i casi è stato annunciato il rilascio di un fix con la prossima release.

29/10/20 – Come riporta l'ultimo report settimanale dei bug nella MIUI 12, l'app di Discord subisce freeze e problemi audio su POCO X3. Questo bug riguarda le ROM MIUI 12.0.3.0 EEA/Global e 12.0.2.0 EEA/Global.

28/10/20 – Problemi di UI per l'aggiornamento alla MIUI 12.0.3.0 su POCO X3 NFC. Dopo l'update, l'icona % della percentuale di ricarica non entra bene nel layout di animazione nella lock screen dopo aver attaccato il caricatore.

