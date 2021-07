MediaTek Kompanio 1300T ufficiale: tablet e Chromebook a tutta forza

Il processo di crescita e di maturazione di MediaTek con l'avvento dei chipset Dimensity è stato davvero notevole. Il produttore taiwanese ha sfornato dei SoC davvero interessanti e con prestazioni importanti che abbiamo potuto vedere su smartphone anche di ottime specifiche come OnePlus Nord 2, ad esempio. Ma stavolta ha voluto fare di più ed ha lanciato il chipset MediaTek Kompanio 1300T 5G, pensato per tablet e Chromebook al fine di alzare l'asticella.

MediaTek Kompanio 1300T: tutto sul nuovo chipset

Successore diretto del Kompanio 820, il nuovo 1300T si avvale di una realizzazione con processo produttivo a 6 nm, quindi al pari del Dimensity 1200, proveniente da TSMC. Andando nello specifico della CPU, Octa-Core, partiamo da Core di prestazione ARM Cortex-A78 e da Core di efficienza Cortex-A55, con una GPU integrata Mali-G77 MC9, Nona-Core ad altre prestazioni.

Andandoci poi ad affinare, abbiamo un'unità di elaborazione AI (APU) proprietaria, che permette di avere il massimo da assistenti vocali e funzioni di riattivazione vocale (VoW) anche a bassissima potenza, ottenendo quindi un risparmio energetico importante. Per i display, il MediaTek Kompanio 1300T supporta fino ad una risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), con refresh rate massimo a 120 Hz. Non manca poi il supporto ad HDR10+, oltre a miglioramenti per la tecnologia di visualizzazione MiraVision con un miglior filtraggio della luce blu.

Per la fotocamera, arriva addirittura un supporto multi-camera fino a 108 MP. Supportata la codifica e la decodifica 4K 60 fps, registrazione video HDR 4K interlacciata e per il gaming arriva la tecnologia HyperEngine 3.0. Quanto alle reti, c'è la possibilità di avvalersi di un Dual-SIM 5G, Wi-Fi 6 e anche Bluetooth 5.2.

Ma qual è la destinazione di questo chipset? Stando a MediaTek andrà a muovere tablet e Chromebook e questo sentore l'avevamo avuto nei rumor riguardanti il tablet Honor V7 Pro, sebbene sia attualmente smentita la presenza. Capiremo con il tempo chi si avvarrà di questo SoC.

