La Cina ha realizzato il primo processore per PC senza licenze USA

Uno degli obiettivi principali che si è prefissata la Cina in chiave tecnologica è senza dubbio l'auto-produzione. E forse, mai come questa volta, ci siamo per davvero: infatti, è stato prodotto il primo processore per PC cinese, Il Loongson 3A5000, senza licenze estere ma soprattutto senza licenze USA.

Loongson 3A5000: caratteristiche e prestazioni del processore cinese per PC senza licenze estere

Per capire questo processore, bisogna capire perché è importante per la Cina. Infatti, esso è il primo prodotto realizzato con un set di istruzioni totalmente cinese, senza che vi siano licenze straniere e ancor di più, senza licenze USA. Passando al Loongson 3A5000, troviamo un Quad-Core con clock tra i 2.3 e i 2.5 GHz. Esso utilizza una microarchitettura GS464V a 64-bit prodotto proprio dalla stessa Loongson.

I controller di memoria utilizzati sono di tipo DDR-3200 Mhz, con un sistema di crittografia dedicato. Inoltre, si serve anche di 4 controller HyperTransport 3.0 SMP che permette a più processori dello stesso tipo di operare in un unico sistema, al pari di Intel Xeon o AMD Epyc. Esso è già in commercio su notebook, soluzioni industriali e alcune applicazioni server.

Quanto alle prestazioni, il Loongson 3A5000, che ricordiamo è prodotto direttamente affiancato dal set di istruzioni LoongArch e non più con quello ricevuto in licenza dalla MIPS Technologies, è riuscito ad essere più efficiente fino al 20% in più rispetto al precedente ISA americato, ma anche più veloce del 50% rispetto al precedente 3A4000. Per rendere l'idea, abbiamo prestazioni pari alla prima generazione di Ryzen o alla 6a Generazione Intel Core.

Insomma, possibile che sia un primo passo per vedere anche chipset per smartphone prodotti interamente in Cina ad alte prestazioni? Lo capiremo nel prossimo futuro.

