Huawei Nova 8i protagonista nelle immagini dal vivo

Dopo il cambio di stile tra Nova 8/8 Pro e Nova 8 SE (qui trovate tutti i dettagli sui vari modelli), la compagnia cinese ha intenzione di lanciare un nuovo membro della serie, ancora una volta caratterizzato da un design differente. Huawei Nova 8i sarebbe in dirittura d'arrivo e potrebbe somigliare ad un dispositivo che conosciamo già.

Aggiornamento 05/07: Huawei Nova 8i è sempre più pronto all'uscita, come dimostrano nel immagini dal vivo. Trovate tutto nella sezione “Design e display”.

Huawei Nova 8i: che cosa sappiamo finora

Design e display

Il nuovo smartphone Huawei Nova 8i non ha quasi più segreti ormai: il dispositivo arriverà nel mercato asiatico con un look giovanile, che strizza l'occhio ad un importante flagship del brand. Stando alle varie immagini promozionali trapelate in rete il device avrà dalla sua una back cover con fotocamera circolare e curvature 4D per i bordi, in stile Mate 30 Pro. Le colorazioni dovrebbero essere Moonlight Silver, Starry Black e Interstellar Blue.

Ed proprio nella colorazione Starry Black che si mostra nelle prime immagini dal vivo, rivelando una certa eleganza e la sempre più evidente somiglianza con il Mate sopracitato.

In merito al display si tratterebbe di una soluzione LCD da 6.67″ con risoluzione Full HD+, rapporto screen-to-body del 94.7% e punch hole a pillora per una doppia selfie camera. Il lettore d'impronte digitali è montato di lato mentre lungo il bordo superiore è visibile l'ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie.

Specifiche

Il comparto tecnico del prossimo smartphone della serie Nova dovrebbe fare affidamento sullo Snapdragon 662, alimentato da una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 66W. Lato software non mancherà Android 10, tramite EMUI 11: comunque è probabile che sia previsto l'aggiornamento ad HarmonyOS.

Come anticipato poco sopra, il retro sembra essere caratterizzato da una fotocamera circolare. Questa dovrebbe avere un sensore principale da 64 MP con apertura f/1.9 e dimensioni di 1/1.7″, accompagnato da un grandangolo da 8 MP e FOV 120°, una lente macro da 2 MP ed un modulo da 2 MP per la profondità.

Il nuovo arrivato è stato individuato nel database di Geekbench con la sigla NEN-L22: i benchmark riportano la presenza di 8 GB di RAM, Android 10 e di un chipset octa-core fino a 2.02 GHz (in linea con le caratteristiche dello Snapdragon 662).

Indiscrezioni su prezzo e uscita

Al momento mancano dettagli in merito alla data di presentazione e al possibile prezzo: la fonte non riporta informazioni e non sono presenti nemmeno immagini del dispositivo. Non appena ne sapremo di più, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu