Huawei Nova 8 SE Vitality: design conosciuto e prezzo da medio gamma

In attesa del fatidico 29 luglio con l'approdo dei flagship, Huawei prova a lanciare modelli di smartphone che possano soddisfare una fascia di utenza meno pretenziosa. Infatti, il nuovo arrivato è il Huawei Nova 8 SE Vitality Edition, una riedizione dell'8 SE uscito tempo fa e gemello di Honor X20 SE ma con specifiche tecniche diverse.

Huawei Nova 8 SE Vitality: tutte le novità

Design e specifiche tecniche

Come già detto in precedenza, nel design di questo Huawei Nova non c'è nulla di differente dal mid-range di Honor, il che alimenta i tanti dubbi di produzione che abbiamo visto già qualche mese fa. Quanto meno, il Nova 8i era sicuramente più originale. Tornando alle specifiche tecniche, abbiamo un display da 6.6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) IPS, mentre per il chipset è presente un Kirin 710A, quindi 4G, che non si vedeva da tempo su uno smartphone. La memoria invece è abbastanza ampia, visto che ci troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di Storage.

Per la batteria non manca un buon modulo da 4.000 mAh con ricarica rapida a 40W, mentre il comparto fotocamera si avvale di un sensore principale da 48 MP e due sensori da 2 MP, uno macro e uno di profondità. La selfie camera è invece da 16 MP. Curiosità di questo smartphone è la presenza della EMUI 10.1 basata su Android 10 e non HarmonyOS. Presente però il jack da 3.5 mm.

Huawei Nova 8 SE Vitality – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Nova 8 SE Vitality arriva quindi nel mercato cinese ad un prezzo di circa 247€ (1.899 yuan), che lo piazzano nella fascia media piena. Difficile che esca al di fuori della Cina.

