I saldi Huawei continuano con la promo No IVA: -22% fino al 31 luglio

Fino al 31 luglio, in esclusiva su Huawei Store parte l'iniziativa promozionale No IVA: i saldi estivi del colosso cinese continuano, con tante offerte su smartphone, notebook, cuffie, tablet e non solo, per vivere le vacanze e i lunghi weekend in smart working, con la comodità e versatilità che contraddistinguono i device del brand.

Huawei lancia la promo No IVA: i saldi d'estate si fanno ancora più hot

La seconda parte dei saldi d'estate 2021 di Huawei Store arriva con l'evento No IVA: tutti i clienti dell'e-commerce del brand avranno accesso a uno sconto speciale del 22%, con vantaggi ancora più forti su alcuni device in particolare, per i quali sono previsti in aggiunta anche dei regali esclusivi per trascorrere un'estate tecnologica al top. Qualche esempio?

Per ascoltare la tua musica in vacanza le cuffie TWS Huawei FreeBuds 4i rappresentano la scelta più adatta, specialmente grazie al prezzo promozionale di 69.42€ con ID Case in regalo. Per chi punta allo smart working in tutta comodità, Huawei MateBook D 15 è di certo una soluzione impeccabile grazie al suo design ultra sottile e allo stile iconico: il laptop viene proposto a 699€ o 749€, nelle versioni con i5 da 8/256 GB e 8/512 GB. Con il terminale verrà spedita in omaggio anche una Opple Smart Desk Lamp per creare in ogni luogo un ambiente di lavoro comodo.

Le offerte continuano con MateBook X Pro 2021 a 1.247€ con inclusi Bluetooth Mouse Swift, lo Zaino Backpack Swift e la lampada Opple. Per gli sportivi segnaliamo che la fitness tracker Huawei Band 6 è in sconto a 45.9€ con in regalo un cinturino di ricambio.

Questa è solo una piccola parte delle offerte di Huawei Store per la promo No IVA: se volete scoprire tutti gli sconti e i prodotti con omaggi inclusi, date un'occhiata alla pagina dell'evento, tramite il pulsante qui sotto.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DEDICATA ALL'EVENTO NO IVA

