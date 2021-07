Il prezzo di Huawei Mate 40 Pro+ è quello che si conserva meglio a metà 2021

Quando si compra un top gamma, spesso molto costoso, si valuta anche un suo indice di mantenimento del prezzo. Questo succede spesso con gli iPhone di Apple, ma pare che in Cina ci sia un player più longevo in questo senso: infatti, Huawei Mate 40 Pro+ è attualmente lo smartphone con un indice di conservazione del prezzo maggiore a metà 2021.

Huawei Mate 40 Pro+: ecco chi si è lasciato dietro nell'indice di conservazione del prezzo

La classifica redatta da Huibaobao, la massima esponente degli smartphone in Cina, viene costruita facendo tale calcolo: l'80% del prezzo di listino se il dispositivo è uscito da almeno 6 mesi diviso il prezzo attuale per acquistarlo nuovo per 100. Ed il risultato, a ben vedere, premia in maniera importante proprio Huawei.

Infatti, se il primo classificato è il già nominato Huawei Mate 40 Pro+ con un punteggio di 76.68, oltre all'iPhone 12 Pro, 12 Pro Max e 12 rispettivamente secondo, quinto e sesto e al Mi 10 Ultra (vero highlander) decimo, nella Top Ten ci sono ben 6 Huawei: infatti, troviamo al terzo posto Mate 40 Pro, al quarto P40 Pro+, al settimo Mate 40 RS Porsche Design, all'ottavo P40 Pro e nono il Mate 30E Pro 5G.

Ma a cosa riconduciamo questo mantenimento del prezzo di questi top gamma Huawei? A vari fattori, senza dubbio. Partendo dal ritardo dei nuovi P50, che arriveranno nelle prossime ore, ma anche alla nuova vita che si può dare a questi smartphone con HarmonyOS, un sistema che in Cina è fatto e finito e che non porta affatto difficoltà di approccio rispetto ad esempio noi utenti occidentali. Quanto agli altri brand, oltre a OnePlus 8 Pro e OPPO Find X2 Pro, c'è un vero e proprio dominio Samsung fino alla 21a posizione. Segno questo, che la loro svalutazione è maggiore.

E voi che ne pensate? Il mercato cinese si muove similmente a quello italiano in fatto di usato, magari invertendo Apple e Samsung a Huawei? Fatecelo sapere nei commenti!

