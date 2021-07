E se Huawei HarmonyOS arrivasse da noi… come EMUI 12?

Annunciata a fine 2020, la EMUI 11 ha sostanzialmente significato la fine della storia della EMUI, in favore di HarmonyOS. Da quando Huawei si è trovata costretta a fare a meno di Google, ha colto l'occasione per accelerare sulla realizzazione di un proprio “sistema operativo”. O perlomeno così è stato venduto, perché in realtà si è rivelato essere una sorta di grosso reskin di un fork di Android. Dopo mesi di indiscrezioni e dopo il debutto in Cina, finalmente è stato portato anche in occidente sotto forma di un MatePad 11 prossimo all'esordio. A questo punto, quindi, il prossimo step dovrebbe essere il lancio di smartphone con HarmonyOS: il primo dovrebbe essere Huawei P50, per quanto ci siano dubbi sulla sua commercializzazione fuori dalla Cina.

Aggiornamento 13/07: nuovi dettagli si aggiungono alla vicenda dietro alla presunta EMUI 12. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Spunta un riferimento ufficiale di Huawei alla EMUI 12: che sia l'alter ego di HarmonyOS?

A causa del ban USA, Huawei si trova in una situazione molto delicata nel mercato degli smartphone. Da essere in cima alla classifica mondiale, la compagnia è rapidamente crollata fuori dalla top 5, calando anche in Cina dove ha sempre macinato grandi numeri. Alla luce di ciò, il rilancio sotto il marchio HarmonyOS rappresenterà un cambio considerevole nel panorama telefonico, dopo anni di duopolio Android ed iOS. Se da un lato ciò può essere un punto di forza per la compagnia, dall'altro c'è il rischio che i clienti possano non vedere di buon occhio degli smartphone cinesi con un sistema operativo mai visto prima.

Perché dico questo? Perché proprio all'interno di un software Huawei è stato ritrovato un riferimento esplicito alla EMUI 12. Più precisamente dentro all'app PC Manager, utilizzata per collegare PC e notebook con gli smartphone Huawei. Dopo il rilascio dell'ultimo aggiornamento con cui è stato introdotto il supporto ad HarmonyOS, si può leggere la seguente nota:

“Assicurati che il sistema operativo del tuo dispositivo sia stato aggiornato ad HarmonyOS 2 (o EMUI 12.0, a seconda del tipo di dispositivo) o versioni successive.“

Non avevamo né mai sentito parlare né ipotizzato l'esistenza della EMUI 12, proprio in virtù del passaggio ad HarmonyOS, ma evidentemente ci sbagliavamo. È anche possibile che possa trattarsi di un errore di battitura: magari verrà corretto in “EMUI 11”, ma è altresì ipotizzabile che Huawei possa star valutando un altro tipo di manovra. Dico questo perché la frase “a seconda del tipo di dispositivo” mi ha acceso una lampadina. E se EMUI 12 fosse il nome che Huawei ha scelto per rebrandizzare HarmonyOS su smartphone?

D'altronde, come già fatto presente ad inizio articolo, HarmonyOS non è un vero e proprio sistema operativo inedito ma una rielaborazione di Android. Senza contare le similitudini abbastanza marcate con la EMUI 11. Di conseguenza, lanciare dei nuovi smartphone con EMUI 12 potrebbe essere una strategia ideata per non stravolgere troppo le carte in tavola. In questo modo, gli smartphone Huawei continuerebbero a portare avanti la canonicità della EMUI, pur introducendo il nuovo HarmonyOS. Non ci resta che attendere per capire se sarà effettivamente così o se sia solamente un mio volo pindarico.

“Rimossa” la EMUI 12 | Aggiornamento 13/07

Come fa sapere Huawei Central, il riferimento alla EMUI 12 scovato all'interno del PC Manager è sparito. Questo significa che gli sviluppatori si sono accorti della cosa e hanno deciso di porre rimedio, eliminando la dicitura. Tuttavia, non è chiara la motivazione: si trattava di un semplice errore o di una notizia che non doveva essere pubblica? Più probabile la prima opzione, ma è ancora presto per darlo per certo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu