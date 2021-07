Huawei è al lavoro per il suo caricabatterie da 90W

La ricarica ultra-rapida è la tecnologia che più è in costante evoluzione quando si tratta di telefonia mobile. Ne sa qualcosa Huawei, che è al lavoro per un caricabatterie da 90W, il più potente mai realizzato per smartphone dall'azienda.

Huawei: il caricabatterie da 90W sarà cablato o wireless?

A riportare l'esistenza di questa soluzione di ricarica è il leaker Digital Chat Station, che ha spiegato come Huawei abbia già nei piani di portare sul mercato un caricatore tanto potente. Come abbiamo imparato a conoscere, il massimo grado di carica raggiunto dal brand per smartphone è 66W cablato e 50W wireless. Quindi, c'era necessità di avvicinarsi ai competitor alzando la posta.

Come? Con un caricabatterie da 90W, che però secondo il blogger cinese potrebbe prendere non necessariamente la via cablata. Infatti, è possibile anche che si tratti di un caricatore wireless con tale potenza, che supererebbe quello da 80W di Xiaomi presente sul mercato (senza contare la Hyper Charge da 120W). Molto probabile inoltre che se cablato possa essere un caricabatterie a più porte, che quindi si comporrebbe di più protocolli dedicati.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori indiscrezioni in merito, visto che potenzialmente, semmai arrivasse, è probabile che potremmo vederlo a ridosso dell'uscita dei tanto attesi Huawei P50, ad oggi comunque lontani.

