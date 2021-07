Huawei Band 6 Pro potrebbe arrivare già questo mese

Mentre i riflettori sono tutti puntati sulla serie P50, sembra che il colosso cinese abbia in mente anche altre novità per l'estate. In realtà pare che questa siamo molto vicine e un noto leaker parla di un possibile debutto già durante il mese di luglio. Tra i dispositivi più papabili per un lancio a stretto giro troviamo anche Huawei Band 6 Pro, versione migliorata dell'attuale fitness tracker del brand.

Huawei Band 6 Pro: prime indiscrezioni sulla nuova versione della smartband

Chi si aspetta l'arrivo di nuovo notebook resterà deluso: luglio dovrebbe essere il mese degli indossabili e delle smart TV. Stando alle ultime indiscrezioni, il colosso cinese dovrebbe lanciare il successore del Watch 4X, wearable per bambini, e della serie Watch Screen SE. Inoltre sarebbe previsto anche uno smart display pensato per i più piccoli. Tuttavia il pezzo forte dovrebbe essere Huawei Band 6 Pro, nuova versione dell'attuale smartband.

Purtroppo il leaker non fornisce alcun dettagli su specifiche e design, limitandosi ad anticipare che il dispositivo arriverà a luglio in Cina (presumibilmente a fine mese).

Le differenze tra Huawei Band 4 e il modello 4 Pro sono minime ma importanti: la versione Pro adotta un display AMOLED, supporta il GPS ed è in grado di rilevare automaticamente l'attività fisica. Questo breve confronto potrebbe offrirci uno scorcio di quello che ci aspetta con la prossima Huawei Band 6 Pro. Probabile che la casa cinese abbia in mente dei cambiamenti minimi, magari limitati alla sola presenza del GPS (assente nel modello standard), tra l'altro già visto a bordo di Watch Fit.

Comunque non appena avremo dettagli più tangibili provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

