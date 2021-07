Huami annuncia l’evento Zepp Health a luglio: quali sono le novità in arrivo?

Lo scorso giugno Huami ha presentato al mondo il suo secondo chipset proprietario, soluzione che continua a puntare all'integrazione con AI. Oltre alla nuova NPU, il chip offre anche un co-processore C2 ed il supporto all'Always-On a bassa potenza. Insomma i miglioramenti ci sono stati eccome, accompagnati da novità anche per quanto riguarda la sensoristica (qui trovate i dettagli). Il tutto è poi sfociato negli ultimi modelli che tanto abbiamo apprezzato, sia per quanto riguarda la serie Amazfit GTR e GTS che per i nuovi Zepp. I passi avanti del brand non finiscono qui ed ora sembra che sia in dirittura d'arrivo anche la terza generazione di chipset: che sia la volta di Huami Huangshan No.3?

Aggiornamento 06/07: Huami/Zepp conferma un evento per il mese di luglio. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo, nella nuova sezione.

Huami Huangshan No.3 in arrivo? L'azienda preannuncia grandi novità

Al momento non vi è ancora la certezza assoluta per quanto riguarda il nome. Il CEO e fondatore di Huami – Huang Wang – si è limitato a rivelare che il prossimo chipset proprietario arriverà presto. La seconda generazione è stata presentata a giugno 2020, eppure l'azienda ha deciso di anticipare i tempi (benché manchino dettagli sulle tempistiche precise). Il capo di Huami ha dichiarato – durante la Conferenza sull'Innovazione 2021 – che l'avanzare della tecnologia su chip obbliga ovviamente ad un aumento degli investimenti.

Tuttavia Huami è ormai un'azienda solida e il suo brand Amazfit appassiona utenti di tutto il mondo. In merito alle migliorie del presunto Huangshan No.3, il CEO non ha svelato dettagli. Visto l'interesse della compagnia verso l'AI è lecito ipotizzare la presenza di una NPU migliorata e di nuovi algoritmi intelligenti.

The Future of Health: tutto sul nuovo evento di Huami/Zepp

Quasi a sorpresa Huami ha annunciato un evento Zepp Health per il 13 luglio 2021: il tema è The Future of Health ed è impossibile non farsi venire in mente novità sia a livello software che hardware. Il teaser poster fa riferimento anche a varie novità Next Beat: probabile che ci saranno quindi varie migliorie per le tecnologie RealBeats, OxygenBeats, SomnusCare e così via. Ciò dovrebbe tradursi in algoritmi per il monitoraggio dell'attività fisica e del benessere ancora più precisi.

Ovviamente, viste le molteplici indiscrezioni in merito al prossimo chipset proprietario ci aspettiamo anche il lancio di Huami Huangshan No.3, anche se per ora l'azienda non ha ancora confermato ufficialmente la sua presenza (né il nome effettivo del chip). Comunque mancano solo pochi giorni al 13 luglio e all'evento di Huami/Zepp!

